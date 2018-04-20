В Узбекистане в текущем году пройдёт очередная замена автомобильных номеров, теперь их будут менять на международные. Это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева от 18 апреля, сообщает CA-NEWS.



Согласно документу, будет создана система учета транспортных средств, предусматривающая замену действующих номеров на международные образцы. Предполагается отменить бумажные документы на автомобили с прикреплением соответствующей информации к ID-картам владельцев транспортных средств.



До 1 ноября 2018 года проект будет запущен в столице в пилотном режиме. Среди источников финансирования рассматриваются кредиты международных финансовых институтов, гранты донорских организаций, зарубежных стран и пожертвования инвесторов.



В стране за годы независимости автомобильные номера меняли уже трижды, сообщили узбекские СМИ.