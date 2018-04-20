Молодой таджикский предприниматель Бахтиёр Додохонов, найденный мертвым вместе со своей супругой и двумя маленькими детьми в одной из гостиниц Медины 5 марта, был сначала ограблен, а затем отправлен вместе с близкими. Об этом «АП» сообщил источник, близкий к окружению семьи Додохоновых.

Якобы, как утверждает источник, близкий родственникам, Бахтиёр Додохонов взял крупную сумму денег с собой в Медину, куда отправился с семьей совершить малых хадж, однако за день до смерти его ограбили, а потом отправили.

По его словам, это могли сделать конкуренты по бизнесу. Каким именно бизнесом занимался Додохонов, источник не сообщил.

Однако это всего лишь предположения. Официальная причина смерти всех членов этой семьи пока так и не озвучена.

Отец Бахтиёра Додохонова – бывший директор издательства «Шарки Озод» Манзурхон Додохонов не подтвердил и не опроверг «АП» эту версию, и не стал комментировать дело смерти сына.

Он лишь отметил, что на данный момент Генеральная прокуратура Саудовской Аравии продолжает расследование по факту смерти.

В Генеральной прокуратуре Таджикистана также не стали комментировать данное дело, отметив, что пока не получили никакой информации по расследованию смерти таджикского гражданина и его семьи из Генпрокуратуры Саудовской Аравии.

Раннее родные Додохонова сообщали, что правоохранители прорабатывают две версии произошедшего – отравление или убийство путем удушения.

Бахтиёр Додохонов с супругой и двумя детьми были похоронены в Медине. «Из Медины нет прямого рейса в Душанбе, и мы хотим, чтобы их души покоились с миром. Такова, значит, их судьба, и они будут похоронены на святой земле в Медине» тогда, - сказали тогда родственники.

Бахтиёр Додохонов был известным предпринимателем в Таджикистане. В феврале он вместе с семьей он выехал в Медину для совершения хаджи умра, который длится для паломников 21 день, на руках у них были обратные билеты в Душанбе.

Как писало Радио «Озоди» со ссылкой на его отца - Манзура Додохонова, в последний раз перед смертью сына он разговаривал с ним по телефону 5 марта, и Бахтиёр сообщил ему, что 6 марта должен был вылететь домой через Алматы. Один из внуков даже сказал, что везет деду подарок из Саудовской Аравии.

Со слов Манзура Додохонова, в тот злополучный день, 6 марта, он сделал около 20 попыток связаться по телефону с сыном, но безуспешно – телефон был выключен. Бахтиёр Додохонов должен был прилететь в 11-30 часов 6 марта в Душанбе, его вышли встречать, но так и не дождались. После родные обратились в посольство Саудовской Аравии в Душанбе, где им сообщили трагическую весть.

Посол Таджикистана в Саудовской Аравии Заробиддин Косими сообщил, что тела Бахтиёра Додохонова, его супруги и детей были обнаружены в номере отеля.

«Причины их смерти будет установлена после проведения судмедэкспертизы. Мы находимся на постоянной связи с соответствующими структурами Саудовской Аравии и как только на руках будет подробная информация, мы обязательно сообщим об этом», - сказал дипломат тогда.

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