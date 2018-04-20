В Санкт-Петербурге ФСБ и бойцы Росгвардии провели операцию по задержанию мигрантов из Центральной Азии, подозреваемых в террористической деятельности. В отношении двух из них возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ, пишет РБК.



Дело было возбуждено по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (покушение на участие в деятельности террористической организации). Его фигурантами стали два 21-летних гражданина одной из среднеазиатских стран.



СКР опубликовал видео операции. На нем видно, как сотрудники СОБР врываются в помещение, где находятся пять человек. Сотрудники правоохранительных органов вынуждают лечь их на пол.

Согласно данным следователей, с декабря 2017 года по апрель 2018 года задержанные с помощью социальных сетей пытались выйти на контакт с террористами. Весной им удалось связаться с неким человеком, который пообещал помочь им выехать из России в один из тренировочных лагерей на Ближнем Востоке.

«Данное неустановленное лицо сообщило им безопасный путь выезда из России в обход контроля сотрудников правоохранительных органов, а также высказало намерение оказать им содействие в доставлении в тренировочный лагерь террористической организации», — рассказали в СКР.



Мужчины отправили своему контакту сканы своих паспортов. 10 апреля они приобрели авиабилеты.

Однако покинуть Россию и присоединиться к террористам им не удалось благодаря операции спецслужб, отмечается в сообщении СК РФ.

В конце февраля в Петербурге ФСБ задержала выходца из Центральной Азии, готовившего теракты в местах массового скопления людей. А семеро сторонников «Исламского государства» были задержаны в Санкт-Петербурге в декабре. На суде один из них рассказал, что группа намеревалась 17 декабря провести теракт в Казанском соборе.

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