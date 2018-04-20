Известный таджикский борец Комроншох Устопириён решением бюро Национального олимпийского комитета Таджикистана поощрен денежной премией.

Дзюдоист получил 500 долларов США за завоеванную золотую медаль на турнире “Grand-Prix Antalya 2018”, сообщает пресс-служба НОК республики.

В сообщении Национального олимпийского комитета отмечается, что Устопириён получает ежемесячную стипендию НОК Таджикистана в размере 700 долларов США, а также зарплату Комитета по делам молодежи и спорта республики в размере 400 сомони ежемесячно.

Таджикский дзюдоист Комроншох Устопириён на “Grand-Prix Antalya 2018” в весовой категории до 90 кг одолел 4 соперников - Самули Виитанена (Финляндия), Солтона Броуна (США), Мамадали Мехдиева (Азербайджан) и чемпиона мира 2017 года Неманья Майдова из Сербии.

Все победы таджикского спортсмена были одержаны досрочно – иппоном.

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