Этой весной туркменских женщин расстроили на государственном уровне. В столице республики Ашхабаде дамам-госслужащим запретили красить и наращивать ногти, наращивать ресницы, обесцвечивать волосы и носить золотые украшения. СМИ даже сообщали, что работники администрации обходят парикмахерские и салоны красоты и «рекомендуют» исключить из списка услуг наращивание ресниц, ногтей и обесцвечивание волос. Также стало известно, что таможня Туркменистана перестала пропускать краски светлых тонов и средства для мелирования. Кроме этого, запрещён ввоз материалов для наращивания ресниц и ногтей. И теперь власти намерены ликвидировать с прилавков магазинов остатки осветляющих средств, гелей для ногтей и прочих женских штучек.



После того, как это произошло, в редакцию «Открытой Азии онлайн» пришло письмо из Туркменистана. Читатель рассуждает о том, что может означать контроль за женскими телами на самом высоком уровне, и почему с ним нельзя соглашаться...



Письмо приводится без сокращений:



«Каким бы изолированным ни был Туркменистан, но глобализация всё-таки не обошла стороной мою Родину. Как на просторах интернета, так и на улицах Туркменистана невооруженным взглядом можно было заметить, как туркменские девушки вслед за международными иконами стиля, такими, как Кайли Дженнер, стали обводить губы на сантиметр шире естественного контура, начали рисовать трафаретные брови под стать Ким Кардашьян и перекрашивать волосы в светлые тона – как у куклы Барби.

Туркменская девушка / Фото из блога Павла Немчинова, пост о поездке в Туркменистан

Являются ли такие социальные перемены признаком расширения прав и возможностей женщин или, наоборот, их объективацией? Этот вопрос не входит в сферу моего исследования, он требует глубокого анализа. Я расскажу об отношении к женщине и её телу в стране.



Добро пожаловать в средневековье?

Но как только в голове закрепилась мысль, что туркменские девушки и женщины стали утверждаться в своём праве одеваться согласно собственному вкусу и веяниям времени, как правительство решило подвергнуть телесную рутину тщательной дисциплинарной проработке, запретив наращивание ногтей и ресниц, а также обесцвечивание волос. Якобы нарощенные ногти, ресницы и обесцвеченные волосы являются «инородными» трендом, который, дескать, противоречит понятию «туркменчилик» (то есть негативно влияет на традиционные ценности) и портит благопристойный облик туркменской девушки!

Фото Eapricity / С сайта Proturizm.club

Интересно, понимают ли наши туркменские женщины, что контроль за их внешностью – это признак патриархальной тирании? Такие «корректирующие» меры пропагандируют стереотипы о гендерной идентичности, а также отражают желание правительства контролировать сексуальность женщин и таким образом лишить их личной автономности.

Остается лишь задаться вопросом: «Кому же принадлежит тело: самой женщине или государству?» К моему большому сожалению, женское тело в республике всё же, кажется, принадлежит правительству, потому что государство пытается контролировать внешний вид.



Если туркменские женщины будут продолжать молчать и подчиняться, то ситуация усугубится до такой степени, что мы будем жить, как наши таджикские сёстры. Ведь Министерство культуры Таджикистана совместно с Аппаратом президента и Комитетом по делам женщин и семьи написало инструкцию для девушек и женщин о том, как нужно одеваться.

#ЯНеБоюсьСказать

Что же делать?

Может быть, не повиноваться? Там, где сами женщины не требуют свободы, не уважают свои права, о помощи от международного сообщества или ООН и речи не может быть.

Я не призываю наших дам выходить на улицу с транспарантами, но советую показать гражданское неповиновение. Как во Франции, где пытались запретить хиджаб. Тогда женщины-христианки в знак солидарности с сёстрами-мусульманками надели хиджабы.

Может, туркменским девушкам и женщинам тоже оказать сопротивление? Например, молчаливое: всем нарастить ногти и ресницы и обесцветить волосы.



Или начать онлайн-кампанию, похожую на #Metoo или #ЯНеБоюсьСказать. Можно начать в социальных сетях кампанию под соответствующим хэштегом, чтобы рассказать о том, каково быть женщиной в Туркменистане. Такое поведение должно смутить угнетателей, и, возможно, они изменят политику…».