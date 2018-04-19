Сотрудники компании "МегаФон Таджикистан" провели серию образовательных тренингов для будущих связистов крупнейших высших учебных заведений Согдийской области. Участниками тренинга стали студенты из Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики, а также Худжандского государственного университета имени академика Бободжана Гафурова.

Менеджер по связям с общественностью Фазлиддин ХАКИМХОДЖАЕВ рассказал студентам об истории возникновения интернета и развития интернета вещей, а также о появлении мобильного интернета в Республике Таджикистан. Участники встречи познакомились с перспективами развития мобильного интернета, современными технологиями, которые появляются в телекоммуникациях. А также о собственных перспективах – возможности пройти стажировку в компании «МегаФон Таджикистан».

Тахмина СУЛТОНОВА, студентка третьего курса факультета «Телекоммуникации и инновации», уже задумывается о том, где будет работать после окончания вуза. «В отрасли телекоммуникаций мало иметь теоретические знания – важно уметь применять их на деле. Поэтому сегодняшний мастер-класс от «МегаФон Таджикистан» оказался для меня очень полезным. Нам рассказали об интересных фактах по использованию интернета в современном мире на примере IOT и Digital решений. Конечно, после всего услышанного я хотела бы начать профессиональную карьеру именно в «МегаФон Таджикистан»!» – делится впечатлениями Тахмина.

«Карьера начинается с тебя – с этими словами сотрудники компании «МегаФон Таджикистан» идут в высшие учебные заведения Согдийской области, чтобы делиться своими знаниями. Мы заинтересованы в притоке инициативных, энергичных молодых специалистов, поэтому регулярно проводим мастер-классы в рамках проекта «Молодежь будущего», – рассказал руководитель регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области Далер НАИМОВ. – У нас пройдут стажировку самые активные студенты, которые будут отобраны по итогам мастер-классов в течение 2018 года. Именно они познакомятся с работой компании изнутри и смогут получить еще больше полезных практических знаний».