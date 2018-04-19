Госбюджет Таджикистана недополучит в этом году примерно 150 миллионов сомони. Налоговики надеются восполнить нехватку денег ростом производства. Насколько осуществимы эти прогнозы?

150 миллионов бюджет не досчитается в этом году в связи с последними поправками к Налоговому кодексу, которые предполагают предоставить более 30 налоговых преференций и льгот отечественным предпринимателям. Такую цифру еще в феврале озвучивал глава Налогового комитета, при этом, правда, понадеявшись, что «в течение года будут созданы новые рабочие места, ведь производство развивается, и все убытки постепенно будут покрыты. Самое главное, что будет развиваться производство и увеличится приток прямых иностранных инвестиций».

На что надеются налоговики? Приведем некоторые прогнозные показатели.

Новые предприятия

По информации, полученной от заместителя министра Минэкономразвития и торговли Тоджиддина Джуразода, в 2017 году в республике были построены и сданы в эксплуатацию 169 промышленных предприятий и цехов, в том числе: в Душанбе - 49, в Хатлонской области – 47, в Согдийской – 46, в РПП - 22 и в ГБАО – 5.

На этих предприятиях создано около 3 тысяч рабочих мест.

Среди крупнейших: металлургическое предприятие «Горнопромышленной компании Таджикистана и Китая» по производству 50 тыс. тонн свинца в год в г. Истиклол; вторая очередь предприятия по производству полипропиленовых пакетов ООО «Сугд Пак»; предприятие по производству фармацевтических препаратов и медицинских материалов ООО «Фарм Сугд»; завод по производству криолита в Яване; предприятие по производству цемента ООО «Нури Мастчох» в Матчинском районе. А также: предприятие по производству хлопкового волокна и семян в Зафарабадском районе; предприятие по производству мешков для цемента ООО «Мохир пластик» в Яване; ООО «Билол Суюлин Цемент» в Канибадаме; предприятие по производству дизельного топлива ООО «Нафтрасон» в Канибадаме; швейные мастерские и цеха по пошиву обуви госсельхозпредприятия «Палос»; госпредприятие по производству швейной продукции и переработке овощей и фруктов в Хатлонской области и другие.

Кроме того, скажем так, достаток приносят 4 свободные экономические зоны республики. На их территории зарегистрированы 72 отечественных и иностранных предприятия в качестве субъектов СЭЗ. Общий объем инвестиций, привлеченных на территории СЭЗ, составляет 1546 млн сомони, а произведено продукции – на 368 млн сомони.

С начала текущего года созданы еще 2 предприятия: по производству полиэтиленовой продукции ООО «Азия Политекс» на территории СЭЗ «Сугд» и логистический центр ООО «Гаюрлюн» в СЭЗ «Ишкашим».

Иностранные инвестиции

Согласно прогнозным оценкам, объем иностранных инвестиций, которые поступят в республику в 2018 году, составит не менее $1,3 млрд, в том числе: прямые иностранные инвестиции – $670 млн, кредиты – $410 млн и гранты – $270 млн.

Где работать нам сейчас?

В прошлом, 2017 году, по официальным сведениям, в Таджикистане было создано более 135 тыс. рабочих мест. Однако лишь 60 тыс., или 48%, являются постоянными. Отметим, что большая часть созданных рабочих мест относится к сфере сельского хозяйства, то есть там, где заработная плата является самой низкой и составляет около 475 сомони, то есть примерно третью часть прожиточного минимума. Из чего следует, что достаточно скоро трудоустроенные люди оставят ее и будут вновь искать работу, только с более высокой оплатой.

Насколько значимы эти 60 тысяч рабочих мест в масштабах республики?

Большая часть созданных рабочих мест относится к сфере сельского хозяйства, то есть там, где заработная плата является самой низкой и составляет около 475 сомони

Согласно официальным данным, число выпускников школ составило в 2017 году около 127 тыс. человек; из них около 67 тыс. поступили в вузы и учреждения среднего профессионального образования.

Следовательно, не менее 60 тыс. вчерашних школьников и еще почти 50 выпускников вузов и колледжей, то есть около 110 тыс. молодых людей, в прошлом году искали работу. Из сопоставления данных: 110 тыс. претендентов на 60 тыс. рабочих мест - видим, что последних явно недостаточно.

А ведь кроме молодежи есть еще много безработных среднего и даже старшего возраста, количество которых не поддается подсчету. Данные Министерства труда и соцобеспечения по безработице, учитывающие только официально зарегистрированных безработных, просто не отражают всю сложность ситуации.

С уверенностью можно утверждать, что еще большее число людей будет стремиться трудоустроиться в текущем, 2018 году. И далее, из года в год, количество людей, ищущих работу, будет интенсивно расти, в полном соответствии с темпами роста населения, которые в Таджикистане являются самыми высокими в СНГ.

Как трудоустроить мигрантов?

Ситуация с трудоустройством еще более осложняется мировым кризисом и вынужденным возвратом трудовых мигрантов. Вполне очевидно, что их число будет больше обычного, так как в этом году в России существуют свои проблемы: выборы, проведение чемпионата мира по футболу, снижение экономической активности, инфляция и др.

Матлюба Ульджабаева, глава Ассоциации предпринимателей Таджикистана, в интервью радио «Озоди» сказала, что в настоящее время более 300 тысяч мигрантов вернулись на родину и являются безработными. Возможно ли их трудоустройство на родине?

В Таджикистане реализовывается Госпрограмма содействия занятости населения на 2018–2019 гг., которая предусматривает создание 326,8 тыс. новых рабочих мест, в том числе в 2018 г. – 161,9 тыс., в 2019 г. – 164,9 тыс.

Данная программа утверждена постановлением правительства 26 октября 2017 года. Она предусматривает меры по обеспечению возвратившихся трудовых мигрантов постоянными рабочими местами, направлению на краткосрочные курсы профессиональной подготовки; повышению квалификации и переподготовки по востребованным профессиям. А также сертификации их профессиональных навыков и поддержке их инициатив по организации предпринимательства через выделение льготных кредитов, которые будут способствовать созданию 14,6 тыс. новых, дополнительных рабочих мест.

Тут, как говорится, поживем – увидим.

Что делается для увеличения рабочих мест?

По данным Минэкономразвития и торговли, в соответствии с Национальной стратегией развития к 2030 году численность населения в трудоспособном возрасте составит 6,8 млн человек. Общая численность занятых в 2030 г. должна вырасти до 70% трудоспособного населения.

Заметим от себя, что, следовательно, число занятых к 2030 г. должно будет составить 4,76 млн, или увеличиться почти в 2 раза. Для этого необходимо создавать не менее 200 тыс. рабочих мест ежегодно.

Осуществимы ли эти планы?

Минэкономразвития по этому поводу сообщает следующее. «Отход от доминирования занятости в сельском хозяйстве должен стать важной частью реформирования в области занятости и должен быть связан со структурной перестройкой реального сектора экономики. Доля занятых в сельском хозяйстве должна сократиться не менее чем в 2 раза, т.е. с 65% до 28-30%. Параллельно доля занятых в сфере услуг должна будет увеличиться с 27,6% до 60%, в промышленности – с 3,3 до 15-20%. Это означает, что около 70% прироста трудовых ресурсов республики за 2016–2030 гг. должны быть заняты в индустриальных отраслях, в социальной сфере, а также на учебе в профессиональных учебных заведениях. Формальная занятость увеличится с 40 до 70% в общей численности занятых в республике.

Предприятие по производству фармацевтических препаратов и медицинских материалов ООО «Фарм Сугд»

Обеспечение в рамках реализации НСР-2030 ежегодного прироста ВВП на уровне не менее 7% на основе сбалансированного развития экономики будет способствовать ежегодному созданию не менее 100 тыс. рабочих мест в различных отраслях.

С этой целью предусматривается принять меры по укреплению институционального потенциала анализа и прогнозирования рынка труда, проведению активной политики занятости и регулирования рынка труда и развитию системы управления внешней трудовой миграцией.

Важно обеспечивать продуктивную занятость в отраслях, ориентированных на экспорт, которые могут оказывать существенные мультиплицирующие эффекты на другие отрасли и экономику в целом, например отрасли текстильной и пищевой промышленности, химической и машиностроительной промышленности, услуги транспорта и связи, образование и здравоохранение, туризм».

Экономический рост будет. Так пообещали

Эффективный экономический рост страны невозможен без динамичного развития частного сектора. В принятой НСР-2030 развитие частного сектора является решающим фактором для будущего развития страны. И на бумаге у нас с этим все хорошо.

Законодательство Таджикистана предусматривает 240 налоговых преференций и 70 форм инвестиционных стимулов.

Согласно последнему рейтингу Группы Всемирного банка «Ведение бизнеса» Таджикистан улучшил свою позицию по пяти из десяти индикаторов, используемых в докладе. В частности, по регистрации предприятий республика поднялась на 28 пунктов, по получению разрешений на строительство – на 26 пунктов, по налогообложению – на 8 пунктов, по регистрации собственности – на 7 пунктов и по подключению к системе электроснабжения – на 2 пункта.

В рамках Программы среднесрочного развития РТ на 2016–2020 гг. предусматривается ряд мер для защиты отечественного товаропроизводителя в пределах норм ВТО через создание справедливых условий конкуренции отечественной и импортной продукции; защиту внутреннего рынка от контрабандной и контрафактной продукции; освобождение нового ввозимого оборудования от выплат по НДС и таможенных пошлин; разработку и реализацию механизма льготного кредитования для закупки нового оборудования и крупных партий сырья, не производимых в стране. А также установление нулевой ставки НДС на продукцию детского ассортимента, с взаимозачетом освобождение от НДС и таможенных пошлин запчастей для оборудования, сырья и материалов, которые не производятся в республике и т.д.

К СЛОВУ:

А как же бизнесмены и их льготы?

Между тем существует мнение, что существующие льготы отечественным предпринимателям не приносят результата. В частности, в аналитическом исследовании «Экономическое развитие и налогообложение в РТ», проведенном комитетом по экономике и финансам МН МО, говорится: «Законодательство Таджикистана предусматривает для представителей бизнеса широкую систему гарантий, льгот и преференций. Однако на практике в большинстве случаев налоговыми льготами пользуются иностранные инвесторы, отсюда и значительный рост иностранных инвестиций в последние годы. В сложившейся ситуации все налоговое бремя переходит на частный внутренний сектор».

По итогам исследования существующая тенденция оценена следующим образом: «Отмечен стабильный рост плановых показателей по уплате налогов. Рост плана сбора налогов на фоне кризиса в международной экономике не может не сказаться на финансовом состоянии местных предприятий. Высока вероятность того, что повышенные требования по пополнению доходной части госбюджета вынудили субъектов предпринимательства тратить больше оборотных денежных средств на уплату налогов, чем на собственное развитие. Отсутствие достаточного количества оборотных денежных средств, в свою очередь, сказывается на прибыльности предприятий, которая стабильно снижается начиная с 2012 года».

Реальность подтверждает выводы данного исследования. Так, согласно официальным данным, в 2017 году закрылись 30,28 тыс. субъектов предпринимательства, что составляет около 10% от их числа. Одновременно Ассоциация предпринимателей Таджикистана заявила, что в 2017 году прекратили свою деятельность более 200 тысяч бизнесменов.

Официальные и независимые данные о прекративших деятельность предпринимателях разнятся почти в 6 раз.

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