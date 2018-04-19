Правительственная делегация Таджикистана примет участие в работе очередного годового собрания Совета управляющих Азиатского банка развития, которое пройдет 3-6 мая этого года в Маниле.

Ожидается, что таджикскую делегацию на этом мероприятии возглавит первый вице-премьер страны Давлатали Саид. В годовом собрании также примет участие министр экономического развития и торговли РТ, альтернативный управляющий АБР от Таджикистана Нематулло Хикматуллозода, сообщает постоянное представительство АБР в Душанбе.

В целом, в 51-ом годовом собрании Совета управляющих АБР ожидается присутствие свыше 3 тысяч участников, включая министров финансов, управляющих центральных банков, представителей частного сектора, партнеров по развитию, научных кругов, гражданского общества и СМИ.

Отметив свое 50-летие в прошлом году, АБР рассмотрит свою новую стратегию для решения новых вызовов региона, а также рассмотрит вопросы влияния новых технологий и глобализации на создание рабочих мест в развивающихся странах Азии. На пленарном заседании управляющих будет рассмотрен черновой вариант новой долгосрочной стратегии АБР «Стратегия 2030». АБР намерен принять новую стратегию в этом году.

Тема годового собрания 2018 года: «Связывая людей и страны для инклюзивного развития». Собрание рассмотрит глобальные и региональные вопросы, влияющие на развитие Азии и Тихоокеанского региона, и то, как АБР и его партнеры по развитию могут помочь в достижении инклюзивного, устойчивого и процветающего региона к 2030 году.

Во время годового собрания в Маниле будут проведены и другие мероприятия, включая семинары для обсуждения способов решения растущего гендерного неравенства в Азии и Тихоокеанском регионе посредством поддержки женского предпринимательства и расширения прав и возможностей женщин; участия частного сектора в удовлетворении огромных инфраструктурных потребностей в Азии, оцениваемых в размере 1,7 триллионов долларов США в год до 2030 года; новых технологий в финансах; устойчивости к изменению климата при содействии общин; продвижению инклюзивного роста через межрегиональное сотрудничество.

Филиппины, как принимающая страна, проведут ряд мероприятий, где представители государственного, частного и гражданского сектора обсудят экономическое развитие страны, проспекты бизнеса, торговли и инвестиций. Годовое собрание этого года будет первым «углеродно-нейтральным» годовым собранием в Маниле.

В 2018 году АБР отмечает 20-летие сотрудничества с Таджикистаном. До настоящего времени АБР одобрил для Таджикистана общий объем помощи в сумме около 1,6 миллиардов долларов США в виде льготных кредитов, грантов и технической помощи. Партнерство АБР с Таджикистаном, которое началось в 1998 году, восстановило или построило новую транспортную и энергетическую инфраструктуру в стране, помогло в социальном развитии, расширило сельскохозяйственное производство и поддержало развитие регионального сотрудничества и торговли.

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