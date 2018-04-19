Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства Сапара Исакова — это произошло через два часа после того, как депутаты парламента выразили вотум недоверия кабинету министров, сообщает Кloop.kg.

Исаков и его кабинет министров продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства — парламент должен определиться с новыми министрами в течение 15 рабочих дней.

Парламент проголосовал за отставку правительства Сапара Исакова 19 апреля — за вотум недоверия проголосовал 101 депутат, против — 5.

Исакова не поддержали не только оппозиционные фракции, но и коалиционные — СДПК и «Кыргызстан».

Депутаты от СДПК объяснили недовольство Исаковым тем, что он назначил главой финансовой полиции Болота Суюмбаева, которого недавно освободил от должности замглавы ГКНБ президент Сооронбай Жээнбеков.

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