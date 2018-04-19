Нижняя палата парламента Таджикистана сегодня поддержала предложенные правительством страны поправки в закон «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей».

Согласно принятым поправкам, несовершеннолетним гражданам страны строго запрещается с 18 часов вечера до 6 часов утра посещать вечерние клубы, дискоклубы, интернет-кафе, компьютерные центры, букмекерские конторы и азартные игровые центры, рестораны.

В принятом еще в июне 2011 года вышеназванном законе время такого запрета наступало в ночное время: с 1 апреля до 30 сентября - с 22:00 до 06:00 часов, а с 1 октября до 31 марта - с 20:00 до 06:00 часов.

Запрет впредь коснется всех граждан до 18 лет включительно. Ранее нормативно-правовые акты Таджикистана запрещали посещать вышеуказанные места в ночное время "несовершеннолетним гражданам до 20-летнего возраста". Таким образом, было налицо несоответствие законодательству.

Что будет и почему принято такое решение?

Итак, за нарушение данного закона родителей будут штрафовать в размере от 50 до 150 сомони.

Выступая по данному вопросу, спикер Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Шукурджон Зухуров отметил, что принимаемые поправки вызовут негодование среди населения страны, особенно среди молодежи.

«Почему молодому 17-18 летнему человеку нельзя готовится к экзаменам после 18 часов в интернет-кафе, по-моему, данные поправки вместо решения проблем создадут больше проблем», - отметил спикер.

Первый заместитель главы МВД Таджикистана Абдурахмон Аламшозода на вопрос спикера ответил, что за последние пять лет свыше 60 тыс. таджикских родителей привлечены к административной ответственности за противоправные действия своих детей, из этого числа почти 65 процентов родителей понесли наказания за ночное посещение своих детей вышеназванных заведения.

Аламшозода заверил спикера в том, что основным источником возникновения насилия среди молодежи является пропаганда культа насилия, которые несут интернет-кафе.

Он подчеркнул, что только за первый квартал текущего года противоправные действия молодежи страны, в основном групповые драки, возросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40 процентов.

Спикер согласился с доводами Аламшозода.

Депутат нижней палаты парламента страны, лидер Демпартии Таджикистана Саидджафар Исмонов по данному поводу заявил, что для контроля вышеназванных поправок необходимо привлечь представителей Минкультуры, Службы связи, Минобразования.

«Мы запрещаем посещение интернет-кафе, а продолжается завоз в страну и реализация интернет-программ, пропагандирующих насилия», - заявил депутат.

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