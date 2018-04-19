В международном полумарафоне в День столицы в Душанбе в составе сборной Кыргызстана выступят четыре спортсмена.

День города, отмечаемый каждую третью субботу апреля, в этом году выпадает на 21 апреля.

Для участия в IX-Душанбинском полумарафоне-2018 в состав команды легкоатлетов вошли две женщины и двое мужчин, сообщил «АП» источник в федерации легкой атлетики Кыргызской Республики.

«Женскую команду Кыргызстана представляют мастера спорта международного класса Мария Коробицкая и Дарья Маслова. Мужскую половину команды - мастер спорта международного класса Илья Тяпкин и мастер спорта Адилет Кыштакбеков№, - сообщил он.

По словам источника, команду будет сопровождать тренер Татьяна Борисова.

Напомним, что в прошлом VIII-полумарафоне кыргызстанка Виктория Полудня стала победителем среди женщин с результатом 1:13,19. А кыргызский легкоатлет Адилет Кыштакбеков занял третье место, показав результат 1:6,24.

Для участия в полумарафоне приглашены спортсмены из 15 государств.

Первый душанбинский полумарафон, на дистанцию 21 км 97.5 метров, был проведён в апреле 2010 года с участием спортсменов из 14 государств.

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