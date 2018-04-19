Имам-хатиб одной из мечетей Худжанда приговорен к 6 годам лишения свободы за причастность к запрещенному в Таджикистане религиозному течению «Салафия».

Накануне в здании Худжандского горсуда завершилось рассмотрение судебного процесса в отношении имам-хатиба мечети «Сари Санги» города Худжанда, 35-летнего Абдулло Сайдуллоева.

Об этом «АП» сообщил судья Худжандского горсуда Эрадж Ализода, который председательствовал на данном процессе.

«Рассмотрев данное дело, суд признал его виновным в совершении преступления по статье 307 прим 3 часть 2 (организация деятельности экстремистской организации) УК РТ, - сообщил судья. – Он проходил религиозное обучение с 2004 по 2006 годы в мечети Набави города Медина Саудовской Аравии. Являясь с 2006 года имам-хатибом мечети «Сари санг», у себя дома и в самой мечети пропагандировал салафизм и выполнял намаз по-салафитски».

Имам-хатиб был задержан в октябре 2017 года сотрудниками ГКНБ области. «При обыске у него дома были обнаружены и изъяты литература экстремистского характера», - сказал Ализода.

По его словам, еще двое братьев осужденного сейчас находятся в розыске также за причастность к течению «Салафия».

«Срок наказания осуждённый будет отбывать в колонии усиленного режима», - добавил Эрадж Ализода.

Напомним, в 2016 году на севере Таджикистана к различным годам лишения свободы приговорены 20 имам-хатибов городов и районов области, причастных к запрещенной организации «Братья-мусульмане».

В марте этого года были задержаны имам-хатиб центральной мечети города Канибадам Максуд Урунов, его заместитель Аббос Абдурахмонов, а также хатиб Хусейн Тухтаев, имам-хатиб центральной мечети в Бободжон Гафурове Абдуджамил Юсуфи, имам мечети «Такво» города Худжанд Хамзаали Султонов и хатиб мечети джамоата Навгилем Исфары Махди Болтаев.

Шестеро из них являются выпускниками Исламского университета в Медине (Саудовская Аравия) и в конце 90-х примкнули к религиозной организации «Братья-мусульмане», целью которой является изменение конституционного строя Таджикистана, создание исламского халифата – сначала путем призывов, а затем и насильственными методами».

Религиозное течение «Салафия», деятельность которого в РТ была запрещена Верховным судом в начале 2009 года, признано в Таджикистане экстремистской группировкой.

Председатель Согдийского областного суда Бахтиёр Окилзода на итогой пресс-конференции сообщал, что , за 2017 год судами области было рассмотрено 165 уголовных дел террористического и экстремистского характера в отношении 257 жителей области, среди которых – одна женщина и трое несовершеннолетних.

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