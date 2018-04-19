Всего за три месяца после запуска приложение «МегаФон Life» приобрело большую популярность у мобильных абонентов Таджикистана.

Компания «МегаФон Таджикистан» предложила своим абонентам новое мобильное приложение «МегаФон Life», которое сочетает в себе несколько удобных функций: Мессенджер с возможностью совершения голосового и видео вызова, управление «Личным кабинетом» и бонусной программой «Спасибо». Три важных функции в одном приложении «МегаФон Life»!

«Около 100 тысяч абонентов с момента запуска услуги установили приложение «МегаФон Life». И активно пользуются им на ежедневной основе. Востребованность приложения объясняется его широкими возможностями. С «МегаФон Life» уже не нужно скачивать несколько разных приложений – теперь достаточно одного. К тому же это выгодно – большинство возможностей пользователь нашего нового продукта получает бесплатно», – рассказывает Коммерческий директор компании «МегаФон Таджикистан» Джамшед Бобоалиев.

Приложение полезно для самых разных людей. Так, активные пользователи мобильного интернета оценили, что трафик в рамках «МегаФон Life» предоставляется абонентам оператора на бесплатной основе. Любители традиционной связи совершают бесплатные голосовые вызовы другим пользователям приложения по всей республике. Звонки на любые другие номера Таджикистана тарифицируются по 0,20 сомони за минуту, независимо от того, где географически расположен абонент «МегаФон Таджикистан», столько же стоит одно исходящее SMS-сообщение. Бесплатными входящие звонки с международных направлений, важны для тех, чьи близкие работают за пределами Таджикистана, а также самих абонентов, находящихся за рубежом и использующих там приложение «МегаФон Life».

Приложение «МегаФон Life» доступно для абонентов всех сотовых операторов Таджикистана и поддерживается на смартфонах с операционными системами Android (версия 4.1 и выше) или ОС iOS (версия 8.0 и выше). Подробности – на сайте infolife.megafon.tj или в салонах оператора. Выберите свой стиль общения с «МегаФон Life».

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