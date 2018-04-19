Власти Таджикистана настаивают на необходимость увеличения шахтной разработки угольных месторождений страны. Объясняется это ростом внутренних потребностей в данном виде топлива.

«Непрерывное увеличение потребности различных отраслей страны в угле диктует необходимость запуска новых производственных мощностей, в особенности налаживания подземного способа добычи с учетом горнотехнических условий большинства месторождений республики», - говорится в сообщении министерства промышленности и новых технологий РТ.

Отмечается, что началось осуществление проектов по подземной разработке восточной и центральной площадей месторождения «Фон-Ягноб» предприятием «Шахта Фон-Ягноб» и «Таджикским металлургическим комбинатом».

В феврале этого года в Минпроме сообщали, что предприятием «Дион ангишт Точикистон» приобретено белорусское оборудование для строительства подземных шахт на сумму 1,3 миллиона сомони.

Данное предприятие с 2010 года разрабатывает открытым способом месторождение «Могиён», которое расположено в 45 км к югу от города Пенджикент, в бассейне рек Шинг и Могиён.

По данным Минпрома, лицензию на добычи угля на 9 месторождений на данный момент имеют 12 предприятий. Работали в первом квартале с учетом сезона только 5 предприятий.

Добыча угля за этот период составил свыше 185 тысяч тонн, что на 24 тысяч тонн больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В Таджикистане за последние годы производится рекордный объем угля - 870 тыс. тонн в 2014 году, свыше 1 млн. тонн в 2015 году, 1,4 млн. тонн в 2016 году и более 1,7 – в 2017.

В настоящее время в республике более 200 предприятий используют в качестве топлива уголь.

Республика располагает свыше 4,3 млрд. тонн потенциальных угольных ресурсов, из которых 320,3 млн. тонн составляют промышленные запасы угля, обладающего высокой калорийностью.

Между тем, экологи заявляют, что деятельность предприятий угольной промышленности сопровождается многосторонним негативным воздействием на окружающую природную среду.

К основным источникам загрязнения атмосферного воздуха на угольных предприятиях они относят технологические процессы горного производства, открытые угольные склады, горящие породные отвалы. Они утверждают, что при этих процессах выбрасываются в атмосферу угольная и породная пыль и другие вредные вещества.

Особо же экологи обеспокоены пагубным влиянием на здоровье и окружающую среду использования угля.

«Особую опасность здоровью представляет загрязнение атмосферы при сжигании угля. В результате образуются токсичные соединения, в том числе ртути, которые чрезвычайно вредны для здоровья. Уголь является самым «грязным» и самым опасным топливом для производства электроэнергии на планете. Пепел, копоть, мелкие взвешенные частицы и другие вредные выбросы вызывают заболевания сердца и дыхательных путей, а также становятся причиной преждевременных смертей сотен тысяч человек», - отмечают экологи.

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