Иран запретил в среду правительственным учреждениям использовать популярный мессенджер Telegram, и администрация верховного лидера аятоллы Али Хаменеи сообщила, что его аккаунт будет закрыт с целью обеспечения национальной безопасности, передает CA-News со ссылкой на новостное агентство ISNA.

Агенство не поясняет причины запрета использования сервиса, который насчитывал около 40 миллионов пользователей в Исламской Республике.

Распоряжение поступило через несколько дней после того как Россия, союзник Ирана в сирийском конфликте, начала блокировку приложения на своей территории вслед за неоднократными отказами компании предоставить службам безопасности доступ к сообщениям пользователей.

Администрация Ирана запретила “любым правительственным учреждениям использовать иностранный мессенджер”, передает ISNA.

Хаменеи прекратил пользоваться Telegram в среду “в целях обеспечения национальных интересов и прекращения монополии мессенджера Telegram”.

Верховный лидер активно использует социальные сети, даже Twitter и Facebook, которые заблокированы в Иране. Его администрация обновляет аккаунты, выкладывая новые фотографии и последние выступления.

Telegram, созданный российским предпринимателем и занимающий 9-е место в списке самых популярных мессенджеров мира, широко использовался иранскими государственными СМИ, политиками и компаниями.

На этой неделе представитель судебных властей сказал, что Telegram и прочие иностранные мессенджеры могут работать в Иране при условии получения разрешения правительства и хранения данных пользователей внутри страны.

Иран уже временно блокировал сервис в январе, когда службы безопасности пытались сдержать антиправительственные протесты в более чем восьмидесяти городах.

Многие иранцы продолжали тогда использовать Telegram, обходя запрет посредством использования виртуальных частных сетей (VPN) и других инструментов.

Сервис широко используется в странах Ближнего Востока и бывшего Советского Союза.

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