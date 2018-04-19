На таджикско-узбекской госгранице к сегодняшнему дню остается несогласованным один участок. Его протяженность составляет 2 километра и там находится мусорная свалка.

Об этом «АП» сообщил источник в правительстве Таджикистана.

По его словам, несогласованным остается участок, протяженностью около 2 километров в районе плотины Фархадской ГЭС.

«Этот участок расположен на стыке границ Согдийской области Таджикистана и Сырдарьинской области Узбекистана. На нем не имеется никаких объектов, населенных пунктов, есть только мусорная свалка», - сообщил источник.

Источник уверен в том, что данный участок будет официально согласован в ходе ожидаемого в начале осени госвизита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Узбекистан.

Договор между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан об отдельных участках таджикско-узбекской государственной границы был подписан в ходе состоявшегося 9-10 марта госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе.

Сегодня, 19 апреля, таджикский парламент намерен ратифицировать вышеназванный договор.

Напомним, на прошедшем 10 января 2018 года в Душанбе заседании Межправкомиссии по вопросам делимитации и демаркации госграницы между двумя странами была достигнута договоренность по самым спорным вопросам границы, в частности, Фархадской ГЭС.

По итогам заседания было решено, что территория, на которой расположена Фархадская ГЭС, будет признана территорией Таджикистана, а сам гидроэнергетический объект – собственностью Узбекистана. Охрану объекта будет осуществлять таджикская сторона, а его техническим обслуживанием будет заниматься Узбекистан.

В период с 24 февраля по 1 марта в Ташкенте прошла очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций Республики Узбекистан и Республики Таджикистан по вопросам делимитации и демаркации госграницы.

Тогда в соответствии с Протоколом совместного заседания таджикско-узбекской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации госграницы, подписанного 24 февраля 2018 года в Фергане, рабочие группы подготовили приложения к проекту Договора между Узбекистаном и Таджикистаном об отдельных участках таджикско-узбекской границы.

По данным госкомитета по землеустройству и геодезии Таджикистана, протяженность таджикско-узбекской границы составляет 1332 км. Из общей протяженности речная граница составляет 105 километров, сухопутная – 1227 км.

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