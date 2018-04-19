В Худжанде 18 апреля состоялась очередная сессия маджлиса народных депутатов Согдийской области, сообщает пресс-служба главы Согда.

На сессии народные избранники поддержали подписанные в январе месяце указы президента Таджикистана Эмомали Рахмона об освобождении Абдурахмона Кодира от обязанности председателя Согдийской области и назначении на эту должность Раджаббоя Ахмадзода.

Депутаты областного маджлиса также поддержали переименования 32 кишлаков и одного джамоата, расположенных на территории городов Канибадам, Истаравшан, районов Бободжон Гафуров и Джаббор Расулов.

Предложение сессии о переименовании кишлаков и джамоата будет направлена правительству Таджикистана, в случае одобрения данного предложения правительство, в свою очередь, для утверждения их направит в верхнюю палату парламента республики.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus