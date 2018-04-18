Более 40 меморандумов, соглашений и контрактов с представителями российских и региональных торговых сетей на поставки плодоовощной продукции были подписаны в рамках III Регионального форума контрактаций «Сугд-2018» в Гулистоне.

В двухдневном форуме приняли участие более 250 предпринимателей и производителей плодоовощной продукции из Согдийской и Хатлонской областей, РРП, ГБАО и потенциальные покупатели – предприниматели из России, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.

Выступая на форуме глава Согда Раджаббой Ахмадзода отметил, что форум контрактаций (разновидность договора купли-продажи; регулирующий отношения, связанные с закупками у сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств выращиваемой или производимой ими продукции – ред.) уже доказал свою эффективность.

"Его задача укрепить связи между производителями и экспортерами Согдийской, Хатлонской областей и РРП с потенциальными покупателями плодоовощной продукции из стран дальнего и ближнего зарубежья. «Наше мероприятие носит практический характер, форум является хорошей площадкой, на которой представители бизнеса имеют возможность обсудить направления сотрудничества», - подчеркнул Ахмадзода.

"Продукция, которую мы сегодня видели здесь на выставке, на самом деле соответствует тем стандартам, параметрам, которые сегодня ожидают потребители – отметил министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Михаил Маслов. - Мы надеемся, что сегодня бизнес-сообщество Оренбурга найдет здесь своих партнеров".

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"За последние годы Таджикистан предпринял ряд эффективных мер по реализации реформ, направленных на развитие и улучшения бизнеса и инвестиционного климата. Стране предоставлены широкие возможности для экономической интеграции, развития торговли и частного сектора в рамках ВТО. Евразийского экономического союза и других платформ, и сегодня мы собрались здесь, чтобы обсудить, как страна может максимально использовать эти возможности. ПРООН продолжит оказывать поддержку правительству Таджикистана в реализации этих целей, а также администрации Согдийской области в реализации планов и стратегий экономического развития», - сказал глава программного отдела ПРООН в Таджикистане Мубин Рустамов.

Во время форума с презентацией выступили представители российских, узбекских, кыргызских и таджикских компаний, эксперты, представители ТПП. Обсуждался потенциал Согдийской области и других регионов Таджикистана по производству и экспорту плодоовощной продукции, совместные инициативы Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана в продвижении продукции на экспортные рынки. Представители регионов Российской Федерации, а также компаний и торговых сетей презентовали участникам потенциал своих регионов, возможности поставки плодоовощной продукции в торговые сети России.

"Форум сравнительно молодой, но уже можно воочию наблюдать какой большой интерес к нему. Я как торговый представитель Российской Федерации могу сказать, что такие крупные российские компании, как «X5 RETAIL GROUP», «Магнит» крайне заинтересованы в сотрудничестве не только с Согдийской областью, но и со всем Таджикистаном по поставке плодоовощной продукции – сказал Михаил Кораблин, торговый представитель Российской Федерации в Таджикистане. - Если брать предыдущие два форума, также было подписано очень много контрактов, около 30. Не все из этого реализовалось, но большинство было реализовано, причем на хорошие суммы".

"Мы впервые принимаем участие в этом форуме, здесь присутствует более двадцати узбекских компаний и мы вчера провели успешные переговоры и уже подписали соглашения, - сообщил Дилшод Менглиев, замначальника ТПП Ташкентской области".

"Мы приехали найти общие интересы, и на сегодняшний день могу сказать, что мы уже нашли компании, которые заинтересовались нашей продукцией - мини-тракторами и навесным оборудованием к ним – плуги, косилки, сеялки – сказал Леонид Геладий, представитель завода минитракторов “Уралец”, Челябинская область. - Сегодня мы подписали контракты на поставку с несколькими местными партнерами. Теперь таджикские дехкане для выращивания плодоовощной продукции будут работать на наших тракторах, и эта продукция в свою очередь будет поставляться в Россию. Единственная проблема в логистике, вы далеко находитесь, но возможно мы найдем бюджетных перевозчиков. По осторожным прогнозам мы поставим 100 машин до конца этого года".

В форуме принимали участие также партнеры по развитию – ПРООН, представители Европейского Союза в РТ, OXFAM, USAID/DAI, GIZ, ЕБРР и другие.

III Региональный форум контрактаций «Сугд-2018», проводится третий год подряд по инициативе исполнительного органа государственной власти Согдийской области совместно с Торгово-промышленной палатой при поддержке проекта «Содействие Торговле» ПРООН в Таджикистане, финансируемого правительством Финляндии и других партнеров по развитию.

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