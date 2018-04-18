Таким было утро в Бахмальском районе Джизакской области сегодня

В Бахмальском районе Джизакской области сегодня утром выпал снег. Фотографиями природного явления поделились пользователи соцсетей, передает CA-News.

Больше всех пострадали деревья, на которых уже распускались почки и цветы. Для бахмальцев снегопад в апреле стал шоком.

Как сообщили очевидцы, снег выпал и на перевале Камчик, расположенном в горной местности.

Фото CA-News

По прогнозу синоптиков, по горным районам республики переменная облачность, временами осадки. По Ташкентской области свыше 2100 м лавиноопасно. Температура 2-7 градусов тепла.

18-19 апреля по горным районам Ташкентской области свыше 2100 м лавиноопасно.

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