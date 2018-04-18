При генеральной прокуратуре Узбекистана создана инспекция по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности. Появление нового надзорного органа прописано в указе президента Шавката Мирзиёева от 17 апреля, сообщает ИА "Фергана".

Помимо контроля за исполнением законов в аграрной сфере, вновь созданному подразделению генпрокуратуры поручено проследить за соблюдением требований по приобретению, заготовке и хранению семян хлопчатника и зерновых культур. То есть инспекция должна решить проблему отсутствия независимого контролера в сельском хозяйстве.

В связи с созданием инспекции с 1 августа 2018 года упраздняются следующие организации: государственная хлебная инспекция при правительстве, главная государственная инспекция по надзору за техническим состоянием машин и оборудования, главная государственная инспекция по племенному делу в животноводстве, республиканская водная инспекция «Узсувназорат» и государственный центр по сертификации и контролю качества семян сельскохозяйственных культур «Уздавуругназоратмарказ». Министерству занятости поручено трудоустроить людей, которые потеряют свои рабочие места в перечисленных выше ведомствах.

В указе делается акцент на то, что в феврале президент Узбекистана разделил министерство сельского и водного хозяйства на два ведомства, соответственно распределив между ними обязанности и зоны ответственности.

В частности, министерство сельского хозяйства займется организацией запасов продовольствия для круглогодичного обеспечения населения продуктами по стабильным ценам. В числе основных функций министерства водного хозяйства указаны мелиорация земель и обеспечение водоснабжением территорий, имеющих важное значение для экономики страны. Обоим ведомствам поручено привлечение иностранных инвестиций, внедрение современных технологий в отрасль и подготовка квалифицированных кадров.

Ранее сообщалось, что в целях повышения продовольственной безопасности власти Узбекистана создали запас сельхозпродукции. В резерве были 178,3 тысячи тонн картофеля, 120,1 тысячи тонн лука, 89,5 тысячи тонн моркови и 57,4 тысячи тонн риса. Кроме того, в республику импортировано 30 тысяч тонн сахара, 22,7 тысячи тонн картофеля и 1407 тонн мяса птицы. Эти продукты планировалось выкладывать на прилавки в течение февраля-мая, чтобы не допустить резких колебаний цен на продовольственном рынке. Однако как минимум один вид товара – лук – сохранить не удалось, и власти Ташкента решили раздать его бесплатно.

По данным Госкомстата, в первом квартале 2018 года общий объем сельскохозяйственной продукции составил 5521,1 млрд сумов ($681,6 млн), что на 1,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее высокие темпы роста наблюдались в Бухарской (3,8%), Навоийской (3,2%), Сурхандарьинской (2,4%) и Ферганской (2,2%) областях.

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