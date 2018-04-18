Страна: Франция

Жанр: боевик, комедия, криминал, приключения

Режиссер: Франк Гастамбид

Актеры: Сабрина Уазани, Франк Гастамбид, Малик Бенталха, Бернар Фарси

Премьера в Душанбе: 19 апреля, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»

Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801

Переведенный в полицейский участок города Марселя офицер назначается ответственным за поимку банды итальянских грабителей на мощных автомобилях Ferrari. А на помощь ему придет старшая племянница Даниэля, ужасный водитель на легендарном белом такси.