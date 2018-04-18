Московский метрополитен в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года запустил систему распознавания лиц, работающую с помощью камер видеонаблюдения.

Власти приступили к активному развертыванию системы распознавания лиц, позволяющей задерживать граждан, находящихся в федеральном розыске. Пилотный проект запущен в московском метро, на ряде железнодорожных вокзалов и на многих стадионах. Эксперты говорят про потенциальные неудобства для рядовых граждан, сообщает «Коммерсант».

Как рассказали в пресс-службе метро, проект действует с марта в местах «с большим пассажиропотоком». Перечень станций, где применяется система, не раскрывается.

Программа, стоимость которой составила около 30 миллионов рублей, способна распознавать до 20 лиц в секунду, которые она сверяет с фотографиями из базы федерального розыска.

Софт способна распознавать до 20 лиц в секунду, обращаясь к фотографиям из базы федерального розыска. В случае, когда система «видит» разыскиваемого человека, информация поступает дежурному полицейскому на специальный мобильный комплекс. Сотрудник сверяет «розыскное и зафиксированное фото, уточняет анкетные данные и причину розыска», рассказали в метро, после чего принимает решение о проверке документов.

В метрополитене не ответили, сколько разыскиваемых граждан уже удалось выявить системе, но заметили, что это количество «существенное».

С 2014 года на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге применяется система распознавания лиц болельщиков, которым запрещено проходить на матчи.

В начале 2018 года пилотный проект по тестированию системы распознавания лиц запустили и в Домодедово (для этого использовалась база данных сотрудников аэропорта с фотографиями) — точность идентификации по итогам тестирования составила 90%.

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