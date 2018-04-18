Выехать за границу на майские праздники из-за долгов и неуплаченных алиментов не смогут почти 2,5 миллиона граждан России, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Как пишет Медуза со ссылкой на издание, в отношении 1,7 миллиона россиян вынесены и переданы в пограничную службу постановления о временном ограничении на выезд из России. Почти половина из тех, для кого закрыт выезд за границу, задолжали более 30 тысяч рублей банкам или микрофинансовым организациям (МФО). У остальных — долги по оплате ЖКХ, штрафов, налогов, а также неуплаченные алименты (в этом случае выезд могут запретить при задолженности от 10 тысяч рублей).

В отношении еще 692,8 тысячи должников ФССП вынесла постановления о запрете на выезд, но еще не передала их пограничникам. У этих людей, пишет «Коммерсант», еще есть возможность погасить долг и снять ограничения на выезд, хотя времени до майских каникул осталось немного.

В зоне риска, по данным аналитиков МФК «Домашние деньги», находятся еще более 6,7 миллиона человек — заемщики банков и МФО, у которых долги превышают 30 тысяч рублей и просрочены более чем на 90 дней.

Временное ограничение на выезд за рубеж применяется приставами в качестве меры воздействия на должников с 2005 года. Постановление об ограничении на выезд выносится на полгода, затем может многократно обновляться до погашения задолженности. После того, как долг погашен, процедура снятия запрета занимает некоторое время.

До осени 2017 года ограничение на выезд могли накладывать при сумме долга от 10 тысяч рублей. С 1 октября порог долга был повышен до 30 тысяч рублей, кроме задолженности по алиментам и выплатам компенсаций по возмещению вреда здоровью, которым запрет на выезд по-прежнему грозит при долге от 10 тысяч рублей.

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