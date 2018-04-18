Правительство Таджикистана выделило средства на лечение народного поэта Бозора Собира, который на данный момент находится в реанимации в больнице американского города Сиэтл.

Выделенные деньги (о сумме не сообщается, - ред.) уже выданы супруге поэта Гулчехре, сообщил «АП» глава Союза писателей Таджикистана Низом Косим.

"Состояние здоровья Бозора Собира не стабильное: иногда есть временные улучшения, за ним вновь следует ухудшение", - сообщил он.

"Я знаю, что президент обеспокоен состоянием здоровья поэта, и по его решению правительство выделило достаточно средств на лечение Бозора Собира", - отметил Низом Косим.

Однако о диагнозе поэта он не сообщил.

Глава СПТ также отметил, что около двух недель в больнице рядом с поэтом находятся посол Душанбе в Вашингтоне Фарход Салим и Постоянный представитель Таджикистана при ООН Махмадамин Махмадаминов, которые оказывают поддержку родственникам Бозора Собира в деле лечения поэта.

«Эмомали Рахмон поручил для излечения поэта привлечь самых лучших врачей, - сказал Низом Косим. - В Москву и в Германию на обследование уже отправлены анализы Бозора Собира».

Между тем, как сообщили "АП" достоверные источники в окружении поэта, американские врачи поставили Бозору Собиру диагноз "фиброз легких". В настоящее время он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако родные поэта не уверены в этом диагнозе.

Напомним, после первых сообщений о том, что Бозор Собир попал в реанимацию в США, президент Таджикистана сразу поручил внешнеполитическому ведомству страны, посольству Душанбе в Вашингтоне, постоянному представительству Таджикистана при ООН навестить его.

Эмомали Рахмон поручил дипломатам оказать содействие поэту и его семье в решении существующих проблем, оказать всяческую поддержку в его лечении для быстрейшего возвращения на Родину.

Бозору Собиру 79 лет, он родился в селе Суфиён Файзабадского района. В 1962 году закончил филологический факультет Таджикского государственного университета. В 1970-80 годы Бозор Собир был одним из самых популярных поэтов в стране. В конце 1980-х присоединился к Демократической партии Таджикистана.

В 1990 году поэт был избран депутатом Верховного совета Таджикистана от избирательного округа Файзабад, и до сих пор является чуть ли не единственным народным избранником, который по собственной воле покинул парламент.

В 1993 году Бозора Собира заключили на 9 месяцев в тюрьму. В конце 1993 года при содействии правозащитных организаций он вышел на свободу, после чего отправился в Москву, а оттуда в США.

Накануне президентских выборов 2013 года Бозор Собир вернулся на родину после долгих лет отсутствия и был принят президентом Эмомали Рахмоном. Тогда таджикские власти заявили, что возвращение известного поэта не имеет отношения к предстоящим президентским выборам.

Вскоре Бозор Собир призвал таджикскую интеллигенцию объединиться вокруг лидера страны. Он также выступил за запрет деятельности Партии исламского возрождения Таджикистана.

В сентябре 2013 года указом Эмомали Рахмона Бозор Собир был награжден орденом «Звезда Президента».

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