Таджикистан за первые три месяца экспортировал товары на сумму чуть более 243 миллионов долларов. Импортировано республикой за этот период продукции на сумму свыше 790 миллионов долларов. Торговый баланс сложился отрицательный и составил 547,6 миллионов долларов, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.

В целом, внешнеторговый оборот Таджикистана в первом квартале нынешнего года составил 1 миллиард 33,7 миллионов долларов. Это на 258,5 миллионов или 33,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

За этот период республика имела внешнеторговые отношения с 90 странами мира.

Главными торговыми партерами страны являлись Россия (двухсторонний товарооборот - $228 млн.), Казахстан ($204 млн.), Китай ($130 млн.), США ($108 млн.), Турция ($91 млн.).

Таджикистан в основном экспортирует за рубеж сырье. Около половины от общего объема экспорта страны в первом квартале этого года приходилось на минеральные продукты.

Импортирует республика практически всю необходимую готовую продукцию. Почти треть в общем объеме импорта составили транспортные средства и оборудование.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus