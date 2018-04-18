Центризбирком Таджикистана принял решение провести 17 июня в Ванчском одномандатном избирательном округе досрочные выборы на место выбывшего депутата Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана.

Досрочные выборы в нижнюю палату парламента страны по одномандатному избирательному округу Ванч состоятся вместо скоропостижно скончавшегося 19 марта от сердечной недостаточности депутата Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Мухаббатшо Рузадора, сообщил «АП» источник в ЦИК Таджикистана.

Согласно нормам Конституционного закона Таджикистана "О выборах Маджлиси Оли Республики Таджикистан", выборы депутатов в Маджлиси намояндагон проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Право выбора имеют граждане республики, достигшие 18-летнего возраста до дня выборов, независимо от национальности, расы, пола, языка, веры, политической позиции, социального положения, образования и собственности.

Депутат Маджлиси намояндагон избирается сроком на 5 лет.

Депутатом может быть избрано лицо, достигшее 25-летнего возраста, являющееся не менее пяти последних лет гражданином республики Таджикистан, имеющее высшее образование и владеющее государственным языком.

Маджлиси намояндагон состоит из 63 депутатов, при этом 22 депутата избираются по партийным спискам, 41 — по одномандатным избирательным округам.

Право на выдвижение кандидатов в депутаты Маджлиси намояндагон принадлежит политическим партиям, а также гражданам путем самовыдвижения.

Политические партии вправе выдвигать кандидатами лиц, не являющихся членами политических партий.

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