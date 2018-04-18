Международный валютный фонд оставил без изменений прогнозы роста экономики Таджикистана в 2018 и 2019 годах. В этом году аналитики Фонда пророчат республике экономический рост на уровне 4%. Рост на таком же уровне прогнозируется в 2019 году. Об этом говорится в обновленном отчете World Economic Outlook, опубликованном на сайте МВФ.

МВФ сохранил прогнозы роста таджикской экономики без изменений после их пересмотра в сторону снижения в конце прошлого года.

По итогам консультаций с Таджикистаном представители Фонда отмечали, что «из-за фискальной консолидации и сокращения кредитов» макроэкономические перспективы для Таджикистана будут слабее в этом году и в дальнейшем.

Правительство страны в этом году ожидает экономический рост на уровне 7%.

Экономисты Фонда в прошлом году прогнозировали Таджикистану рост на уровне 4,5%, что на 2,5% было ниже ожиданий правительства республики. По итогам 2017 года рост экономики составил 7,1%.

Наиболее высокий рост в 2018 году среди стран СНГ в обновленном отчете МВФ прогнозируется Туркменистану – 6,2%. Узбекистану предсказывает рот на уровне 5%, Кыргызстану – 4,5%, Молдове – 4%, Армении – 3,4%, Казахстану и Украине – по 3,2%, Беларуси – 2,8%, Азербайджану – 2%, России – 1,7%.

Прогнозы роста мировой экономики в 2018 и 2019 годах остаются без изменений на уровне 3,9% после их повышения в январе этого года.

«Мировая экономика будет расти устойчивыми темпами в текущем и следующем году благодаря подъему торговли и налогово-бюджетным стимулам США, эффект от которых начнет проходить к началу 2020-х годов, в то время как повышение пошлин может ударить по уверенности рынка и производству», - заключается в обновленном докладе МВФ.

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