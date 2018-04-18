Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство заблокирует Facebook на территории России, если по итогам проверки до конца 2018 соцсеть не будет соответствовать требованиям российского законодательства, пишет газета «Известия».

«До конца 2018 года мы проведем проверку компании [Facebook], и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации... и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то встанет вопрос о блокировке», — сказал Жаров.

В ответ на вопрос о перспективах Facebook в России чиновник предложил «не загадывать».

На вопрос о том, почему не удалось урегулировать вопрос в досудебном порядке, он отметил, что диалога с администрацией Telegram фактически нет, "она демонстрирует полное нежелание взаимодействовать".

Глава Роскомнадзора Александр Жаров с сайта iz.ru

"На связь выходят только нанятые в России адвокаты сервиса Telegram, которые говорят исключительно о процессуальных вопросах, а не о технической стороне дела. Поэтому, как только суд принял положительное решение по блокировке мессенджера, мы приступили к реализации постановления суда, и уже в понедельник в районе 11:30 утра выгрузили IP-адреса Telegram в единый реестр запрещенной информации. После этого операторы связи приступили к блокировке", - рассказал он.

По его словам, операторы связи получают выгрузку IP-адресов раз в сутки. Всего в России порядка 4200 операторов связи, которые оказывают гражданам услуги по доступу к сети интернет. Именно они с помощью технических методов блокируют сервисы.

"У господина Дурова есть все адреса, по которым он может вступить в диалог и с нами, и с ФСБ. Сейчас для возобновления переговоров основания минимальны. Мы только что говорили о талантливых программистах команды Павла Дурова, создавших сервисы «ВКонтакте» и Telegram. Но талант — это лишь одна сторона медали, а вторая сторона — это соблюдение закона и ответственность. И в противостоянии двух, безусловно, талантливых литературных персонажей— великого сыщика Шерлока Холмса и преступного гения профессора Мориарти — мои симпатии всегда были, есть и будут на стороне Холмса и закона", - заявил глава Роскомнадзора.

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