Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство заблокирует Facebook на территории России, если по итогам проверки до конца 2018 соцсеть не будет соответствовать требованиям российского законодательства, пишет газета «Известия».

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«До конца 2018 года мы проведем проверку компании [Facebook], и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации... и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то встанет вопрос о блокировке», — сказал Жаров.

В ответ на вопрос о перспективах Facebook в России чиновник предложил «не загадывать». 

На вопрос о том, почему не удалось урегулировать вопрос в досудебном порядке, он отметил, что диалога с администрацией Telegram фактически нет, "она демонстрирует полное нежелание взаимодействовать".

Глава Роскомнадзора Александр Жаров
с сайта iz.ru

"На связь выходят только нанятые в России адвокаты сервиса Telegram, которые говорят исключительно о процессуальных вопросах, а не о технической стороне дела. Поэтому, как только суд принял положительное решение по блокировке мессенджера, мы приступили к реализации постановления суда, и уже в понедельник в районе 11:30 утра выгрузили IP-адреса Telegram в единый реестр запрещенной информации. После этого операторы связи приступили к блокировке", - рассказал он.

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По его словам, операторы связи получают выгрузку IP-адресов раз в сутки. Всего в России порядка 4200 операторов связи, которые оказывают гражданам услуги по доступу к сети интернет. Именно они с помощью технических методов блокируют сервисы.

"У господина Дурова есть все адреса, по которым он может вступить в диалог и с нами, и с ФСБ. Сейчас для возобновления переговоров основания минимальны. Мы только что говорили о талантливых программистах команды Павла Дурова, создавших сервисы «ВКонтакте» и Telegram. Но талант — это лишь одна сторона медали, а вторая сторона — это соблюдение закона и ответственность. И в противостоянии двух, безусловно, талантливых литературных персонажей— великого сыщика Шерлока Холмса и преступного гения профессора Мориарти — мои симпатии всегда были, есть и будут на стороне Холмса и закона", - заявил глава Роскомнадзора.

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