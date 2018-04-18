Жена 41-го президента США Джорджа Буша-старшего Барбара скончалась в возрасте 92 лет , сообщил пресс-секретарь семьи Джин МакГрат. Об этом пишет портал Noticiero Digital, на который ссылается ИА REGNUM.

"Бывшая первая леди Соединенных Штатов и защитник семейной грамотности Барбара Пирс Буш умерла во вторник, 17 апреля, в возрасте 92 лет", — сказал МакГрат в своем заявлении.

"Она прожила в браке со своим мужем, Джорджем Гербертом Уокером Бушем, 73 года; она родила пятерых детей, которые вступили в брак; у нее есть 17 внуков и 7 правнуков", — говорится в заявлении пресс-секретаря.

Двумя днями ранее он заявил, что миссис Буш отказалась от прохождения лечения, несмотря на тяжесть состояния здоровья. Семья сосредоточилась на том, чтобы обеспечить максимально комфортные условия для нее.

Барбара Буш dfw.cbslocal.com

Барбара Буш активно занималась образовательными проектами и популяризировала чтение и грамотность. Одной из причин выбора такого рода общественной деятельности стала дислексия ее сына Нила — нарушение способности к овладению чтением и письмом.

​Барбара Буш родилась в Нью-Йорке 8 июня 1925 года. По линии отца является дальней родственницей 14-го президента США Франклина Пирса. С Джорджем Бушем-старшим познакомилась в 16 лет во время рождественского бала. Свадьба состоялась в 1945 году. Будучи первой леди США, Барбара Буш занималась продвижением всеобщей грамотности и основала благотворительный фонд Barbara Bush Foundation for Family Literacy.

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