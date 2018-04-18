В Ташкенте в Национальном пресс-центре Узбекистана 17 апреля пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов провел брифинг о принимаемых мерах после критики, высказанной Шавкатом Мирзиёевым на недавнем совещании с активом Сырдарьинской области. Об этом сообщило ИА "Жахон", пишет CA-NEWS.

На указанном совещании глава государства подверг серьезной критике случаи привлечения работников социальной сферы к работам по благоустройству перед визитами в регионы, устраиваемую «показуху» на местах. Выступление на совещании было широко освещено в средствах массовой информации.

Пресс-секретарь сообщил о мерах, принимаемых после указанного выступления президента Шавката Мирзиёева. В частности, президент поручил создать правовой механизм для недопущения подобных случаев в дальнейшем. Так, будет разработано постановление Кабинета Министров страны о строгом запрете привлечения населения, особенно работников сфер здравоохранения и образования, студентов к работам по благоустройству. В документе будут предусмотрены меры по расширению деятельности служб благоустройства на местах, укреплению их материально-технической базы. При этом будет учитываться опыт зарубежных стран.

В случае повторения принуждения граждан к общественным работам виновные лица, как отметил президент, будут привлечены к ответственности по всей строгости закона, вплоть до уголовной.

Шавкат Мирзиёев поставил ряд задач перед Генеральной прокуратурой республики. Поручено привлечь к ответственности должностных лиц, причастных к гибели самаркандской учительницы Дианы Еникеевой. В настоящее время ведется расследование данного инцидента.

Президент выразил категоричное недовольство случаями очковтирательства на местах. Поручено провести прокурорскую проверку установленных фактов «показухи». В частности, будут проверены случаи установки фальшивых теплиц вдоль дороги в Кашкадарье, устаревшего оборудования и внедрения нефункционирующей системы онлайн-учета больных в медицинских учреждениях Джизакской области.

Президентом указано на необходимость постоянного и строгого контроля для недопущения подобных попыток очковтирательства. Руководители, пытающиеся заниматься «показухой» и не предпринявшие необходимые действия по ее предотвращению, будут строго наказаны.