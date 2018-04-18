Сотрудники ОМОНа устроили массовое избиение мигрантов в томском Центре временного содержания граждан. Инцидент произошел в конце прошлой недели, и сейчас в причинах и последствиях разбираются общественники и правоохранительные органы — УМВД, Следственный комитет, Рогвардия, а также региональный уполномоченный по правам человека и члены региональной общественной наблюдательной комиссии, пишет со ссылкой на городской портал Tomsk.ru Мigrant.news.tj.

Люди в масках

По словам председателя региональной ОНК Ивана Шевелева, звонок от одного из людей, содержащихся в центре временного содержания, поступил на следующий день после инцидента.

Центр временного содержания относится в структуре УМВД, куда был передан после расформирования УФМС: это небольшое помещение, рассчитанное на постоянное проживание 30 человек, куда доставляют мигрантов, ожидающих депортацию на родину.

Ждать билета приходится порой месяцами и годами, поэтому в центре созданы условия для постоянного проживания людей, в том числе женщин и детей.

Мигранты живут в комнатах-палатах по четыре-пять человек, там есть душевые, кормят подопечных центра три раза в день, в штате учреждения есть врач.

По идее, условия проживания в центре временного содержания должны приближаться к проживанию в отеле средней руки. Но от гостиничного проживания жизнь в центре отличает одно важное условие — покидать территорию учреждения постояльцы не имеют права: по периметру центра стоит охрана, забор, обтянутый колючей проволокой.

Члены ОНК посещают центр так же, как и колонии — чтобы проверить условия содержания людей в неволе, и периодически оставляют свои контакты «постояльцам».

«Нам позвонил один из людей, содержащихся в центре. Двое членов ОНК приехали в учреждение в выходные, и сотрудники центра временного содержания граждан долго не пускали нас дальше холла, что вообще-то является нарушением закона, не давая зайти в палаты. Никаких комментариев по поводу инцидента от сотрудников и администрации центра нам не удалось добиться ни тогда, ни сейчас. В итоге мы все-таки смогли зайти и поговорить с мигрантами. Выяснилось, что после конфликта «постояльцев» центра с сотрудниками завязалась драка, администрация вызвала ОМОН. Силовики залетели в две палаты, где принялись избивать дубинками мигрантов. В итоге один человек пострадал настолько, что его даже пришлось везти в больницу, а другой наш собеседник рассказал, что омоновцы его пытали — насильно окунали головой в унитаз. По итогу вмешательства ОМОН у подопечных центра появились синяки, переломанные ребра», — рассказал Иван Шевелев.

Как рассказал общественник, ОНК уже направила письмо по этому поводу на имя начальника регионального УМВД Александра Будника, но никакой реакции они пока не увидели. Зато отреагировала уполномоченная по правам человека Елена Карташова: она уже была в миграционном центре, а сейчас сотрудники аппарата уполномоченного занимаются расследованием инцидента.

В аппарате уполномоченного подтвердили, что Елена Карташова уже посещала центр и по итогам беседы с мигрантами и персоналом оценивает инцидент в центре как грубейшее нарушение прав человека.

На момент посещения уполномоченным в учреждении содержалось 26 мужчин (граждане стран ближнего зарубежья или лица без подтвержденного гражданства), 12 из которых доставили в центр из колоний после окончания срока отбывания наказания. Все они должны быть депортированы из России по решению суда.

Елене Карташовой мигранты, на лицах которых действительно красовались синяки, рассказали, что произошло с ними после посещения «людей в масках».

«Им наносились удары руками и ногами, всех положили на пол лицом вниз, одному из лежащих вставали на спину, кого-то пинали ногами. У одного человека зафиксирован перелом ребра, еще один содержащийся в ЦВСИГ был госпитализирован с подозрением на тупую травму живота. Пострадавшие уже обратились в отдел собственной безопасности УМВД, проводится служебная проверка. Также проверку проводит районная прокуратура», — сообщили в аппарате уполномоченного.

Бунт «заключенных»?

В пресс-службе регионального управления Росгвардии, куда относится ОМОН, отметили, что просто так, на бытовые вызовы отряд особого назначения обычно не вызывают, и если такой вызов поступил, значит, в учреждении произошло что-то серьезное, и полиции понадобилась помощь. Позже поступил официальный комментарий ведомства.

«В ходе служебного взаимодействия от УМВД России по Томской области в управление Росгвардии поступило задание на задействование сил и средств Росгвардии для оказания содействия в обеспечении общественного порядка в Центре временного содержания иностранных граждан. В оперативное подчинение полиции были выделены сотрудники спецподразделений томской Росгвардии. В ходе оперативно-служебных мероприятий сотрудниками Росгвардии физическая сила и спецсредства не применялись. Жалоб и обращений на действия сотрудников в управление Росгвардии не поступало», — сообщили в ведомстве.

Какая все-таки ситуация сложилась в центре, что сотрудники учреждения вызвали полицию, и не напоминало ли это тюремный бунт, когда несколько человек сотрудников оказались против почти трех десятков подопечных, в том числе 12 экс-заключенных, мы все-таки решили еще раз уточнить у Ивана Шевелева, непосредственно беседовавшего с мигрантами.

«В разговорах со мной они «обтекали» этот момент, но ясно, что там сотрудники учреждения применяли силу к мигрантам, ну или наоборот. Думаю, причиной таких конфликтов становится огромная психологическая напряженность, в которой находятся люди, долгое время ожидающие депортацию без возможности свободного проживания», — отметил правозащитник.

Режим ожидания

Узнать, что все-таки произошло в минувшую пятницу в миграционном центре, и для чего полицейским понадобилось вызывать омоновцев, в пресс-службе УМВД не удалось: представители ведомства категорически отказались как-либо комментировать ситуацию, ссылаясь на то, что материалы по этому инциденту уже направлены в СК.

Что за материалы, содержатся ли там, помимо служебных рапортов об инциденте, какие-либо сообщения от подопечных миграционного центра, и что именно послужило причиной конфликта, и как сейчас обеспечивается порядок в учреждении, в пресс-службе УМВД также отказались говорить. Как пояснили в пресс-службе регионального управления СК, начать доследственную проверку инцидента в центре временного содержания граждан сотрудники СК пока не могут — не пришли материалы из УМВД.

И из-за бюрократических проблем ситуация в центре остается в стадии «заморозки». Однако ждать соблюдения всех бюрократических процедур некогда, настаивают правозащитники. По мнению томского омбудсмена, расследование нужно проводить как можно быстрее, ведь при промедлении у следствия может просто не оказаться свидетелей: мигрантов, пострадавших от действий силовиков, могут просто успеть депортировать.