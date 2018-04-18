Очередная 23-я сессия Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (ОЭС), 17 апреля завершила свою работу в Душанбе.

По итогам 23-й сессии Совета министров иностранных дел ОЭС был принят окончательный документ – Душанбинская декларация, где говорится о дальнейшем развитии сотрудничества в сфере транспорта, энергетики, туризма, экономики и социальной сферы, а также окружающей среды, которые вошли в программу «Перспектива ОЭС 2025». Об этом сообщается на сайте департамента МИД Таджикистана.

Были обсуждены вопросы относительно хода реализации соглашений ОЭС, заключённых между странами-членами ОЭС, статус выполнения проектов и программ ОЭС, вопросы взаимоотношений Секретариата ОЭС с международными организациями, деятельность специализированных агентств и аффилированных органов ОЭС, прогресс и оценка выполнения целей и задач, определенных в документе «Перспектива ОЭС 2025», принятие Новой Программы ОЭС по содействию Афганистану, а также административные и финансовые вопросы Организации.

Во время заседания министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджидин Аслов подчеркнул большое значение сотрудничества стран ОЭС в сферах экономики, торговли, транспорта, финансирования и капиталовложения, а также туризма, призвал страны-участницы и в дальнейшем вносить свой вклад в реализацию совместных региональных проектов. Он также заявил, что основные сферы сотрудничества со странами ОЭС совпадают с целями и задачами, определенными в документе «Перспектива ОЭС 2025», а также в Национальной стратегии развития Таджикистана на период до 2030 года, и поэтому считает целесообразным осуществление совместных мер по их достижению.

Организация экономического сотрудничества (Economic cooperation organization, ECO) - региональная межгосударственная экономическая организация, образованная в 1985 году странами Средней Азии и Ближнего Востока и являющаяся правопреемницей Организации регионального сотрудничества для развития, действовавшей на основе Устава - Измирского договора, подписанного тремя странами-учредителями - Ираном, Пакистаном и Турцией 12 марта 1977 года.



До начала 1992 года сотрудничество в рамках ОЭС носило преимущественно двусторонний характер. С 1992 года деятельность ОЭС значительно активизировалась в связи с добровольным присоединением 7 новых государств - Казахстана, Азербайджана, Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В настоящее время регион стран ОЭС охватывает территорию в 7 млн квадратных километров с населением более 300 млн человек. На 50-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1995 году была принята Резолюция о сотрудничестве с ОЭС, и с тех пор ОЭС пользуется статусом наблюдателя в ООН. ОЭС также имеет статус наблюдателя в Организации Исламской Конференции (ОИК).

В рамках проведения 23-й сессии Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества сегодня в «Боги Ирам» состоялась выставка народных ремёсел стран ОЭС.