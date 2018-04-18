Известный таджикский борец Комроншох Устопириён после победы в Гран-При Анталии по дзюдо вернулся на родину. В Душанбинском аэропорту во вторник вечером золотого медалиста вышли встречать его родные, друзья, представители спортивного ведомства страны, журналисты, любители дзюдо.

- Нелегко быть матерью спортсмена, - говорит мать Комроншоха, Марьямбиби апа. – Каждый поединок сына доставляет мне массу волнений, переживаний. Перед тем, как включить телевизор и смотреть его выступления на соревнованиях, я обязательно выпиваю успокоительное, но все равно без волнений смотреть на то, как борется Комроншох, не могу.

По словам матери борца, она не смогла уснуть в тот день, когда ее сын получил сильную травму.

- Это было в декабре прошлого года в Токио. Были бы у меня крылья, я бы полетела туда в тот же миг. Слава Аллаху, все обошлось и мой сын снова вышел на ковер и завоевал золотую медаль. Я очень счастлива, - говорит мать Комроншоха.

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Доволен был и отец героя, Усто Устопиров, который вместе с братом Комроншоха - Фаридуном тренируют борца.

- Мы рады успехам Комроншоха. Но расслабляться не будем. После небольшого отдыха начнем подготовку к главным событиям сезона – Азиатским играм и чемпионату мира. С мая месяца начнутся турниры, в которых нужно будет набрать рейтинговые баллы для завоевания путевки на Олимпийские игры 2020 года. Все наши усилия будут направлены на это, - сказал отец борца.

Вышел встречать своего отца и маленький Мухаммад – сын Комроншоха, одетый в спортивное кимоно.

Молодой папа, обнимая малыша, выглядел счастливым.

- Очень соскучился по семье. Вот, увидел сына, обнял его и вся усталость с дороги улетучилась вмиг. Спасибо всем, кто пришел встречать меня. Постараюсь и впредь радовать вас победами на ковре, - заверил присутствующих Комроншох.

На турнире в Турции Комроншох Устопириён провел четыре схватки, и все поединки завершил иппоном, получив наивысшие результаты.

Борец вступил в поединок во втором туре и победил Самули Виитанена (Финляндия, 2:56, иппон). Затем его соперником был борец из США Солтон Браун (0:22, иппон), одолев которого Комроншох прошел в полуфинал, сообщает «Озоди».

Удача сопутствовала таджикскому борцу и в следующем этапе соревнований: победив Мамадали Мехдиева из Азербайджана (3:38, иппон), он прошел в финал.

Соперником Комроншоха в финале был чемпион мира 2017 года Неманьа Майдов из Сербии. Решающий поединок завершился в пользу таджикского спортсмена (3:12, иппон). Таким образом, Комроншох Устопириён завоевал золото, а Майдов – серебро.

В прошлом году Комроншох Устопириён занял второе место на международном турнире Antalya Grand Prix - 2017, уступив в финальной борьбе борцу из Монголии Алтанбагану Гантулгу.

Комроншох Устопириён – один из талантливых молодых борцов республики.

Имея большой опыт в национальной борьбе гуштингири и самбо, лишь в последние годы он всерьез занялся дзюдо и за короткий срок сумел добиться хороших результатов на мировой арене.

В активе спортсмена уже более десяти медалей международных соревнований. Он дважды выиграл чемпионат Азии, завоевал бронзу, также одно золото, два серебра и две бронзы турниров Гран-при, два серебра Кубка Азии, а также одну бронзу Кубка Европы.

Одно из последних его значимых достижений – золото чемпионата Азии 2017 года в Гонконге.

В 2016 году таджикский борец завоевал титул чемпиона Азии в Ташкенте и, таким образом, после победы в Гонконге стал двукратным чемпионом азиатского первенства дзюдоистов.

После победы в Гонконге Комроншох Устопириён стал первым представителем Таджикистана, ставшим двукратным чемпионом Азии за всю историю таджикского дзюдо.

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