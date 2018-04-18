Военнослужащие пограничного отряда «Хамадони» совместно с сотрудниками Госкомитета национальной безопасности Таджикистана 16 апреля предотвратили очередную попытку провоза наркотиков из Афганистана в Таджикистан.

Как сообщил «АП» начальник пресс-центра пограничных войск ГКНБ республики Мухаммад Улугходжаев, афганские контрабандисты,заметив засаду таджикских силовиков, отступили на территорию своей страны, бросив на месте свыше 20 кг канабиса.

Здесь же пограничниками был обнаружен тайник, в котором было спрятано около 5 кг. героина. По обоим фактам проводится расследование.