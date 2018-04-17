АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 18 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

- В здании Российско-Таджикского (Славянского) Университета пройдет выставка «Дни казахстанского образования». Начало в 9:00.

- На стадионе имени Уктама Маматова в районе Дж.Балхи встретятся «Истиклол» и «Панджшер». Начало игры в 17:00.

- Таджикский государственный академический театр оперы и балета имени Садриддина Айни покажет оперу Сергея Рахманинова «Алеко». Начало в 16:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 18 АПРЕЛЯ

Международный день охраны памятников истории.

1946 – Прекратила свое существование Лига наций, на смену которой пришла ООН.

1998 – Эмомали Рахмонов избран председателем Народно-демократической партии Таджикистана.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 18 АПРЕЛЯ

1914 – Родился писатель-фронтовик, Лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Фотех Ниязи, бывший после войны редактором окружной военной газеты ТуркВО «Фрунзечи», автор романа «Верность».

1927 – Родился писатель, драматург Азам Сидки.

1938 – Родился доктор физико-математических наук, профессор Бозор Назриев.

1963 – Родился известный политический деятель Таджикистана Сухроб Шарипов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 18 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, дождь (ночью выше 2500 м снег), гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 11-16 тепла, в горах ночью -4+1, днем 3-8 тепла.

По Хатлонской области – Облачно, дождь, в предгорных районах осадки (дождь, ночью мокрый снег), гроза, возможен град. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 7-12 тепла, днем 11-16 тепла, в предгорьях ночью 0-5 тепла, днем 7-12 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно с прояснениями, по ЗГБАО дождь, по ВГБАО осадки (дождь, снег). Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 тепла, днем 8-13 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 мороза, днем 2-7 тепла.

По районам республиканского подчинения – Облачно, дождь (ночью выше 2500 м снег), гроза, возможен град. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 10-15 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 5-10 тепла.

По городу Душанбе – Пасмурно, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 11-13 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/c. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 11-13 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Облачно дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 12-14 тепла.

По городу Хорог – Облачно, дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 11-13 тепла.

