Шестикратный чемпион Таджикистана душанбинский футбольный клуб «Истиклол» заключил спонсорское соглашение с компанией «Лото Спорт». Официальное подписание соглашения состоялось сегодня, 17 апреля, в присутствии представителей СМИ.

Как сообщается на официальном сайте Федерации футбола Таджикистана (ФФТ), подписи под спонсорским соглашением, рассчитанное до конца 2018 года, поставили менеджер футбольного клуба «Истиклол» Шахзод Сулаймонов и директор по продажам ООО «Лото Спорт» Хуршед Азизов.

«Мы хотим поприветствовать наших очередных партнеров. Надеемся, что наше сотрудничество принесет пользу обеим сторонам, и мы уверены, что поддержка нашего клуба со стороны компании «Лото Спорт» поспособствует реализации наших поставленных целей», – Шахзод Сулаймонов.

По словам Хуршеда Азизова, «Лото Спорт» – первая компания в Таджикистане, профессионально осуществляющая свою деятельность на лотерейном рынке.

В конце мероприятия менеджер «Истиклола» подарил Хуршеду Азизову футболку душанбинского клуба с 17-м номером (в честь подписания соглашения 17 апреля) и надписью «Лото Спорт».

Ранее душанбинский футбольный клуб «Истиклол» заключил партнерское соглашение с компанией «Фаиза», которая является официальным дистрибьютором бренда «Добрый сок» в Таджикистане.