Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram в России. Одновременно ведомство заблокировало 1,8 млн IP-адресов облачного сервиса Amazon Web Services, из-за чего недоступными оказались «невиновные» сайты.

В реестр запрещенных сайтов внесено 15,8 миллиона IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров — Amazon и Google. Об этом свидетельствуют данные сайта 2018.schors.spb.ru, авторы которого отслеживают пополнение «черного списка» Роскомнадзора, пишет Медуза.

По словам IT-консультанта ФБК Владислава Здольникова, в последнем обновлении выгрузки реестра, которая направляется операторам связи, появилось 8 миллионов IP-адресов Amazon.

Роскомнадзор начал массово добавлять IP-адреса Amazon и Google вечером 16 апреля. Это делается в попытках ограничить доступ к мессенджеру Telegram, который использует инфраструктуру крупных сервисов для обхода блокировок.

Блокировка мессенджера началась 16 апреля по решению Таганского районного суда Москвы от 13 апреля. Оно вынесено из-за того, что представители Telegram отказались предоставить ФСБ ключи шифрования пользовательских чатов.

Основатель Telegram Павел Дуров пообещал использовать встроенные в приложение способы обхода блокировок; Роскомнадзор, в свою очередь, обещает продолжить блокировать все ресурсы, связанные с мессенджером.На фоне массовых блокировок адресов Google и Amazon в соцсетях появились сообщения о перебоях в работе различных сервисов и сайтов, использующих ресурсы этих компаний. Роскомнадзор 17 апреля открыл «горячую линию» для борьбы с «недостоверной информацией о блокировках добросовестных ресурсов».

Жаров пояснил, что всего блокируется 18 подсетей западных облачных сервисов. Количество блокируемых IP-адресов он не назвал. Роскомнадзор ждет, что Amazon и Google «ответят на запросы». Какого ответа ожидает ведомство, он не уточнил.

По данным из реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора, заблокированы более 16 миллионов адресов.

Ранее в Роскомнадзоре подтвердили, что блокируют облачные сервисы, адреса которых Telegram использует для обхода ограничений.

Telegram был заблокирован 16 апреля после отказа мессенджера передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.