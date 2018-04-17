Задание от шеф-редактора написать колонку для очередного номера получила сразу после возвращения из поездки в США. О чем писать после длительного, но полезного морально отсутствия, вдали от текучки, придумать всегда проблемно. Решила вернуться к избитой теме – разруха не в клозетах, а в головах...
«Понравилось в Америке?», услышав в сотый раз вопрос от знакомых, дергаюсь, из вежливости отвечаю коротко: «Понравилось». Но оценить, насколько там другой мир, по достоинству смогла только после того, как села в самолет из Франкфурта в Стамбул, чтобы вернуться домой. И только в тот момент, когда прилично одетый в кожаный пиджак модного цвета мужчина обратился к уже сидящим в самолете пассажирам «Ягон кас нос дора?».
Спрашиваемое тут же протянули. Вот он, вызывающий отвращение запах родины.
Потом в Стамбуле привычная для нас толкотня у гейта на посадку, в очереди мужчины, не стесняясь присутствия женщин, не выбирают выражения, как будто смакуют матерные словечки вперемежку с насваем. Оказывается, от столь привычной для нас картины можно очень быстро отвыкнуть, всего за пару недель.
Ну почему мы не можем вежливо разговаривать, не можем соблюдать очередь, не можем вести себя просто как люди? У американцев, как у нас, две руки, две ноги и голова на плечах, но если вы наступите американцу на ногу, он перед вами извинится. Конечно, и там не все такие вежливые, но в основном обычные представители среднего класса поступят именно так, во всяком случае хамства в ваш адрес точно не будет.
Конечно, скажете вы, там система, там прогресс, там права людей соблюдаются, но для меня общество строится и развивается на мелочах в общении.
В одной из тюрем, где мне удалось побывать, для каждого осужденного обязательны уроки этикета, его учат культурно общаться с людьми. «Дайте, пожалуйста, книгу» или «Пожалуйста, сэр, не могли бы вы мне дать эту книгу?». Чувствуйте разницу?
При этом «сэром» может быть человек как в костюме и галстуке, так и просто в шортах. И вообще, отношение к одежде там особое – там вас по ней просто не встречают. Шорты, короткие и длинные юбки, майки, хиджабы, рваные джинсы, шлёпки – вот такой незамысловатый набор одежды у студентов, никто не заморачивается, во что ты одет, есть ли на тебе галстук, коротка ли твоя юбка, сильно ли прикрыто лицо. В Университете штата Невада нас встретил в галстуке всего один человек – декан факультета журналистики; подозреваю, что костюм он одел исключительно для встречи с нами.
Можно до бесконечности перечислять плюсы таких взаимоотношений в обществе и также до бесконечности говорить, что мы теряем от простого неуважения друг к другу.
В роду каждого из нас, живущего в Таджикистане, обязательно найдется поэт, философ, учитель. Но где же сейчас все наши Хайямы, Авиценны, Руми, Хафизы, которыми мы так гордимся, порой даже просто кичимся, почему наш язык чаще произносит не рубаи, а матерные слова, которые дети наши заучивают раньше слов «спасибо» и «пожалуйста»?
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Таджичка7 минут назад
Уважаемая Зебо и другие журналисты, пожалуйста пишите хотя бы один раз (после ваших поездок, не имеет значения куда) то что происходит в нашем "международном аэропорту" - лично для меня это настоящий дурдом, и там работают 99% неграмотных дебилов.
али17 минут назад
Молодец Вы, Зебо! Вы побывали в тех местах, куда вас водили и хотели чтоб вы увидели. Университеты, многолюдные улицы и т. п. А чтож вы не поехали в те места куда американская полиция неосмеливается побывать? Сам жил и учился в Нью Йорке 4 года и своими глазами видел как группа подростков забавы ради толкнули своего в метро под поезд и смеялись над ним. Или вы хотите такую ж культуру как у них, когда дочерей уводят из дому на "свидание" а "папы" этому рады? К счастью у нас всё таки менталитет воспитанный по исламским канонам и наш народ никогда не будет как они. МЫ ДРУГИЕ И НЕ НАДО НАС СРАВНИВАТЬ С НИМИ!
Читатель али38 секунд назад
Никто не говорит вам брать у других народов и плохое тоже, причем тут свидания, другие мы или нет. Возьмите хорошее, и начните каждый с себя. Кстати, материться или божиться, упоминая имя Аллаха при каждом случае, а иногда рядом с матом, тоже прописано в исламских канонах?
Рустам1 час назад
Причина столпотворения перед любой очередью у нас на подсознательном уровне. Помните длинные очереди в магазинах, лавках стоишь сутра до вечера, а там когда твоя очередь доходит уже закончилось всё. Так продолжались все 90-е. Везде было так и не только в магазинах, и поезда за полчаса до отъезда закрывали и не пускали, и в самолёт также, потому что ваше место уже кому-то другому продали. Это к воспитанию не имеет никакого отношения.
Хуссейн II Рустам8 минут назад
Ну, да! Бизнес и ничего личного.
Т1 час назад
Не понимаю, к чему статья? Очередной раз облить грязью таджиков? В любой стране есть к чему придраться, так же как вы придрались к «аромату» насвая... и да, зачем вы весь народ под одну гребенку? Жаль конечно если в вашем окружении лишь такие... в стране преобладают все же образованные, культурные люди....
БОҒБОН1 час назад
1.Хурока фашар фушур нахур
2.Чой шув шув на нуш
3.Ха нагу Бале гу
4.Дар назди мехмон ё дар мехмони чишматро сер гир
5.Калон ояд аз чоят хез
6.Ту ту нагу Шумо Шумо гу
...................................
БОҒБОН2 часа назад
Это воспитание женщин дети откуда берут воспитание конечно в основном от женщин.Если женщина образованная мудрая то конечно его дети будут воспитанными.В школах учат но обществу надо изменить чуть чуть в лучшую сторону.Юг в основном портит надо уделять большое внимание югу это не унижение я сам по матери из юга.Махалла-чамъият Бисери калонсолон донишу фикррониашон хато фарзандон бояд чамъияти дуруст барои миллат созанд.Ман хам бетараф намеистам фахмонидан даркор ёд додан даркор. Чунки точик як ману шумо Точикистон не балки аз Хиндустон то Ирок дар Киргизистону Казокистону Турменистон точикхо зиндаги мекунанд точикони Узбекистон ин як бисерии дигар мо бан онхо чи ёд медихем? Дашном????
Дети 90 -х2 часа назад
Не мы такие, жизнь такая...
Асадулло2 часа назад
Всё что Вы, Зебо, пишете можно принять, по крайней мере многое, к сожалению это так. Но я бы Вам, как журналисту, не советовал бы писать в назидательном тоне. Читатель не воспримет.
Во-вторых, у нас в республике давно воспитание не на первом месте, и даже не на пятом. Даже в школе это редкость. Надо к воспитанию нам вернуться, в советские времена оно было.
В-третьих, у нас в республике гражданская война была четверть столетия тому назад, в 20 веке, а у них в Америке два с четвертью - в 18 веке. Если верить ихним же фильмам, то после их гражданской войны у них тоже к сожалению было не лучше.
Кадрус2 часа назад
Немного проанализировав ситуацию можно прийти вот к какому выводу: уровень воспитания и культуры коренных Душанбинцев, которые родились до гражданской войны и жителей согдийской области на достаточно высоком уровне, тогда как на юге, востоке и западе страны с этим беда. Я вижу причину этого явления в том, что Душанбе, как столица и Согдийский регион в советское время были ( в прочем и сейчас есть) экономически развитыми. Заводы, фабрики, кинотеатры, театры, библиотеки и другие атрибуты, обогащающие внутренний мир человека ну и плюс в этих регионах мы, таджикистанцы, тесно общались с русскими и другими народностями Советского Союза. Остальная часть Таджикистана была чисто аграрной, сельской. Все эти явления, как насвай, мат и прочее бескультурье пришло оттуда. Но они в этом не виноваты, виновата советская власть. Почему не развивались эти регионы экономически?? Почему уровень жизни в том же Согде был в разы выше, чем скажем в Кулябе или Гарме?? Потому, что у нас кто у власти, тот свой регион и развивает, а у власти у нас 70 лет были согдийцы. Ответственность за то, что происходит сейчас, лежит на них!! И потом, на счет амрики. Да, там если тебе на ногу наступят, то извинятся, зато могут позвонить в полицию и сказать, что ты жестоко обращаешься со своим ребенком, придут органы опеки и заберут ребенка. Дети приходят в школу с оружием и расстреливают учителей и других учеников. По мне, так курение насвая (хотя сам я его не курю и отношусь негативно) и мат в общении куда лучше, чем то что происходит там....
Нигора Кадрус1 час назад
Вот это - искать на стороне виноватых в твоих проблемах - тоже в крови, причем именно южан. Я не из Согда, из РРП. На днях была в Худжанде. Действительно, уровень воспитанности там в разы выше. И не потому, что согдийцы были у власти. А потому что их городам реально более 2000 лет, а не дутые 2700. Потому что у них в семье даже детям "Вы" говорят. Как раз из-за уровня культуры и образования их было большинство у власти. Посмотрите, как чисто у них в городах, и какие свалки у нас в Душанбе. И промышленность исторически была более развита на севере. Кстати, в немалой степени благодаря русским. А в советское время сколько делалось, чтобы подтянуть юг, создать там промышленность, рабочий класс. Южно-Таджикский территориально промыгленный комплекс. Нурекская ГЭС. И так далее. И вспомним, как население взбаламутили умники типа мирбобоевых и сафиевых, которые и заблокировали строительство Рогунской ГЭС, аккумуляторного завода в Кулябе и т.д. Посему, прежде чем пенять на кого-то надо в зеркало на себя посмотреть. Слава Богу, городская культура понемногу приживается.
Читатель Кадрус2 часа назад
Насчет оружия можно поспорить, если бы у нас был бы такой доступ к оружию, как в Америке, было бы похлеще. И далеко даже оглядываться не надо, совсем недавно это проходили. А насчет сельского населения тоже спорный вопрос - в сельской местности люди куда воспитаннее
Хайрулло Читатель16 минут назад
Согласен на счет жителей села.
optimist2 часа назад
А по моему виновата наша выстроенная система, у нас в стране преобладает вседозволенность для тех лиц, которые или у власти, или же при деньгах. Отсюда процветает коррупция и весь остальной негатив, о которых автор пишет в статье. А в обществе у нас преобладание в первую очередь отдается материальному благополучию человека, если он богат, то он и бог и царь для окружающих, несмотря на его культуру, образование и т.д. Все равно время вылечит наше общество!
Асадулло optimist1 час назад
Согласен с Вами. Надо жить вопреки недоброму, бороться за доброе.
И.В.Сталин2 часа назад
Увы, Зебо. Ваш посыл к основным носителям невоспитанности суждено прочитать только тем, кто читал Хайяма, Авиценну, Руми, Рудаки, Хафиза и других классиков мировой литературы.
К превеликому сожалению, статьи и их обсуждения на площадке вашего, как впрочем и других, медиа-ресурса редко читают нынешнее большинство "венценосных" представителей земной расы (ведь именно так, если не ошибаюсь переводится точ,ик).
Даже если им напрямую указывать на их невоспитанность, в их "сознании" (да и большинства окружающих) это выглядит как вызов.
От хронической болезни, которая рецидивирует симптомами, описанными Вами в статье, каждый раз, когда образованный и воспитанный человек возвращается не только из дальнего, да даже из ближнего зарубежья (другие страны Центральной Азии), существует только одна панацея - one way ticket.
Асадулло И.В.Сталин1 час назад
Жить с философией one way ticket, наверное, не стоит. Многотысячалетняя история нашего народа знала и намного лучшие времена, но и более худшие, чем в конце 20-го и начале 21-го веков. надо ждать, надеется и обязательно что-то для улучшения делать.
Время Асадулло12 минут назад
Ждать и надеятся именно чего? Вы знаете, что культура и образ народа формируется временем. А если ждать при таких условиях, то 2 и 3 поколение вырастут с идеями, что материться друг на друга, плеваться везде, избивать женщин, давать взятки и т.п. будут нормами и потом уже будет еще хуже это поменять. Суть статьи не в том, что кто либо обвиняет кого то. Автор предлагает взглянуть на проблему и попытаться воздействовать на это путем воспитания среды. Каждый человек может вложить в это свою копейку и несколько часов в неделю.
Хуссейн II2 часа назад
«Понравилось»
Дорогая Зебочка, вы живёте не в правовой стране, отсюда и досада Ваша. Общество в РТ не борется за такую жизнь, которую вы видели в Америке. Но и там, вплоть до 60х прошлого века, ещё были таблички "Только для белых", до тех пор, пока общество не вышло на улицы и не потребовало. В Армении, общество борется за недопущения ухудшения жизни, зная, кто такой Сержик. Демократия, предполагает соблюдение законов, но за неё всегда надо бороться. АП борется по мере её слабых сил, но, видимо, грамотные люди, пока в меньшинстве в РТ.
али Хуссейн II12 минут назад
Грамотные давно поступили по принципу "one way ticket". Остались "носкашх,о" и "х,акоратчих,о" :-)
Бахтиёр3 часа назад
Это на самом деле большая проблема !нос давка в очередях не цунзурное выражение это уже унас норма!!к сожелению.
Зарина3 часа назад
Не согласна с вами дорогой Автор! Не обобщайте пожалуйста, когда вы пишите "У нас не в крови", может вы и себя имеете ввиду, но не стоит всех под одну гребенку. Я понимаю "Америка" для кого то это "верх" демократии и воспитания... Но, не стоит только ради "заполнить колонку" писать "Вот он, вызывающий отвращение запах родины". Мне вас жаль, что запах родины у вас ассоциируется с "насваем"... Аж противно читать... Админ, пропустите коммент.
SvoyPacan Зарина21 минуту назад
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И.В.Сталин Зарина2 часа назад
Зарина, Вам почаще надо выезжать за пределы нашей с Вами любимой страны. И тогда любовь, увы, принимает другой образ.
Гость И.В.Сталин2 часа назад
Или наверно вы и живёте в дали от родины и родных, поэтому такая реакция! Но надо увидеть суть написанного, а не заострятся на отдельных выражениях. Мне кажется суть статьи ясна - поднять уровень культуры у отдельных людей.
Всем всего доброго!!!