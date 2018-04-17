Глава Госкомитета национальной безопасности Таджикистана Саймумин Ятимов обсудит в Ташкенте вопросы развития сотрудничества.

Он поехал в столицу соседнего государства по приглашению главы Службы государственной безопасности Узбекистана Ихтиёра Абдуллаева, сообщил «АП» источник в силовом блоке правительства Таджикистана.

Главы спецслужб двух государств обсудят вопросы сотрудничества ГКНБ РТ и СГБ РУ в рамках борьбы против современных вызовов и угроз, организованной преступности, терроризма и экстремизма.

Напомним, в начале текущего года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев преобразовал Службу национальной безопасности страны в Службу государственной безопасности и снял с занимаемого поста главу СНБ Рустама Иноятова.

О сотрудничестве спецслужб Таджикистана и Узбекистана практически нет никакой информации.

Не известно, были ли встречи на высшем уровне между двумя ведоствами на протяжении всех лет независимости. Мы знаем только об одной - в 2012 году глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов встретился с главой СНБ Узбекистана Рустамом Иноятовым в Ташкенте. О чем шла речь на той встрече, не разглашалось.

Между тем, известно, что со времени провозглашения независимости указанные ведомства не провели ни одной совместной операции.

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