Из России за прошлый 2017 год в страны СНГ было переведено $12 млрд. 906 млн. Таджикистан традиционно на втором месте после Узбекистана.

Общий объем денежных переводов, которые были направлены в страны СНГ из России за 2017 год, составил $12 млрд. 906 млн.

Больше всех денежные переводы поступили в Узбекистан и Таджикистан.

Узбекистан является лидером среди стран СНГ, куда перечисляются средства через системы денежных переводов — их объем в прошлом году составил 3 миллиарда 902 миллиона. В Таджикистан за прошлый год переведено более $2,5 миллиардов. Это больше по сравнению с 2016 годом на более чем $600 млн.

Судя по данным Центробанка России, средняя сумма одного перевода по итогам прошлого года составила $98. При этом резиденты России перечислили в Таджикистан сумму в $717 млн., а не резиденты $1 млрд. 819 млн.

Валютная структура денежных переводов из России в Таджикистан: 83% российские рубли, 16% доллары США и 0,1% ЕВРО.

Что касается других стран СНГ, то на четвертом третьем месте по переводам Кыргызстан, куда поступило $2 млрд. 211 млн., на четвертом – Армения, куда трудовые мигранты перевели более $1 млрд.

Меньше всего получил Туркменистан. В эту страну из России поступило $2 миллиона.

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