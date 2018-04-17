Миграционная служба Минтруда, миграции и занятости населения Таджикистана уверяет, что в первом квартале текущего года поток трудовой миграции из республики в Россию, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился на три процента.

За первый квартал 2018 года 109 тыс. 53 гражданина Таджикистана выехали в другие страны в трудовую миграцию, сообщает пресс-служба министерства.

По данным пресс-службы, это меньше на 3 тыс. 757 человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего числа выехавших трудовых мигрантов из Таджикистана на долю России приходится 105 тыс. 193 человека, на долю Казахстана свыше 2,5 таджикистанцев.

В министерстве также отмечают, что за отчетный период из стран зарубежья на Родину вернулись 84 тыс. 955 таджикистанцев.

Между тем, по данным министерства, за первый квартал текущего года в Таджикистане трудоустроились 927 иностранцев, что на 97 человек меньше по сравнению с прошлым годом.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus