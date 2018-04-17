В центре Еревана произошли столкновения полиции с участниками акций протеста против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны (проведенная в Армении реформа предусматривает сосредоточение реальной власти в руках главы правительства), сообщает CA-News со ссылкой на News.am.

Демонстранты прорвали полицейское оцепление и ворвались в здание Конституционного суда Армении. Ранее митингующие ворвались в здание Общественного радио Армении. Организатором акции протеста является оппозиционный депутат и лидер парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян. Политик потребовал предоставить ему прямой эфир на радио. Ранее протестующие перекрыли несколько улиц и проспектов в центре Еревана. В свою очередь, полиция перекрыла проспект Баграмяна, мешая протестующим пройти к зданию парламента.

12:57 16 апреля

В Ереване начались массовые акции протеста

Демонстранты попытались также заблокировать работу станции метро «Еритасардакан», однако полиция не дала им этого сделать.

Армянская полиция призвала протестующих не мешать общественному порядку, иначе их акцию протеста прервут. В ответ Пашинян заявил, что его сторонники возьмут под свой контроль всю армянскую столицу в случае если парламент проведет выездное собрание. Акция протеста сторонников Пашиняна длится с 31 марта 2018 года.

По данным Aysor, во время столкновения ранения получили 46 человек, в том числе шестеро полицейских.

Генпрокуратура Армении объявила о возбуждении уголовного дела, заявив о нарушении при проведении акций протеста требований закона «О свободе собраний», а также о ​причинении ущерба государству и частной собственности и создании угрозы общественной безопасности.

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