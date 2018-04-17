На сегодняшний день создана совместная рабочая группа по вопросам обезвреживания инженерных заграждений на приграничных территориях, сообщил «АП» источник в силовом блоке правительства Таджикистана.

«Скорее всего, разминирование общей границы начнется в середине мая текущего года», - отметил источник.

При этом он воздержался от сообщения о том, какие именно участки общей границы Таджикистана и Узбекистана на сегодняшний день остаются заминированными.

«Такие сведения засекречены, но я убежден в том, что когда начнется процесс разминирования, представителей СМИ пригласят наблюдать за этим», - подчеркнул источник.

Напомним, нижняя палата парламента Таджикистана 27 мая 2016 года поддержала предложенный правительством страны законопроект «О гуманитарной противоминной деятельности».

Тогда представляя суть законопроекта народным избранникам, директор национального минного центра Таджикистана Мухаббат Иброхимзода отметил, что за последнее двадцать лет 374 граждан республики погибли при подрыве противопехотных мин, еще 485 таджикистанцев получили ранения. В ходе разминирования получили травмы 20, а погибли двое таджикских саперов.

Он тогда отметил, что в Таджикистане за указанный период разминированы 16,3 квадратных километров территории, обезврежены около 56 тыс. мин, 41 кг взрывчатых веществ.

В мае 2016 года неразминированными оставались около 10,3 тыс. квадратных километров территории в РРП и на таджикско-афганской границе.

Отвечая на вопрос спикера парламента страны Шукурджона Зухурова о проблемах разминирования на таджикско-узбекской границе, Иброхимзода тогда отметил, что до решения вопроса о демаркации и делимитации границ Таджикистана и Узбекистана разрешить данную проблему невозможно.

Начиная с конца 90-х годов, по инициативе Ташкента отдельные участки вдоль границы Узбекистана и Таджикистана минировались.

По итогам состоявшегося 9-10 марта государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан и его переговоров с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном стороны договорились, что к концу 2019 года завершат работы по разминированию общей границы.

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