АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 17 апреля 2018 ГОДА

- В Душанбе с участием министров и замминистров иностранных дел стран-членов ОЭС состоится 23-е заседание Совета министров иностранных дел

- В рамках 23-го заседания СМИД ОЭС в парке «Боги Ирам» состоится Выставка народных ремесел стран ОЭС.

- В органном зале Института искусств Таджикистана состоится творческий вечер музыканта Фирузы Камиловой, которая исполнит произведения на органе и фортепиано. Начало в 16.30

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 17 апреля

День пожарных.

2007 - Душанбе состоялся первый таджикско-литовский бизнес-форум.

2017 - Первая выставка-ярмарка продукции промышленных товаров Узбекистана прошла в столичном торговом центре «Пойтахт-90». На ней представили свою продукцию 160 производителей РУ.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 17 апреля

1913 – Родился государственный деятель Абдулахад Каххаров, Председатель Совета министров Таджикской ССР (1961 – 1973).

1923 – Родился ученый-историк академик Борис Литвинский.

1934 – Родилась танцовщица, Заслуженная артистка Таджикистана Зухро Каримова.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 17 апреля 2018 ГОДА

По Согдийской области – Пасмурно, дождь (ночью выше 2500м снег), местами сильный, гроза. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 17-22 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 11-16 тепла, в горах ночью -2+3, днем 4-9 тепла.

По Хатлонской области – Пасмурно, дождь, местами сильный, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 15-20м/с. Температура: в долинах ночью 7-12 тепла, днем 9-14 тепла, в предгорьях ночью 2-7 тепла, днем 4-9 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Пасмурно, осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 тепла, днем 9-14 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 мороза, днем 2-7 тепла.

По районам республиканского подчинения – Пасмурно дождь, (ночью выше 2500м снег), местами сильный, гроза. Ветер западный 3-8м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 9-14 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 5-10 тепла.

По городу Душанбе – Пасмурно, дождь, временами сильный. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 10-12 тепла.

По городу Худжанд – Пасмурно, дождь, гроза. Ветер западный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 13-15 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Пасмурно, дождь. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 11-13 тепла. г. Куляб – Пасмурно, дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 11-13 тепла.

По городу Хорог – Пасмурно, дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 12-14 тепла.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ МЕСЯЦА: ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА

1 декабря – В ОМВД Курган-Тюбе произошел взрыв: погиб следователь, который занимался регистрацией ручного противотанкового гранатомета, внутри которого находился снаряд: оружие осталось в городе после гражданской войны.

- Комитет по развитию туризма при правительстве Таджикистана презентовал Национальный туристический портал www.traveltajikistan.tj для турсообщества и широкой общественности.

2 декабря – Шахло Акобирова - директор общественной организации «Хома», деятельность которой направлена на оказание помощи для развития местных СМИ, избрана новым главой Совета по СМИ;

- Футбольный клуб «Худжанд» стал четырехкратным обладателем Кубка Таджикистана.

3 декабря – Сотрудник отдела Госавтоинспекции УМВД Таджикистана по городу Душанбе, 35-летний капитан милиции Навруз Туманов, его жена и двое детей погибли в ДТП: их машина столкнулась с грузовиком.

4 декабря – Нижняя палата парламента приняла предложенные правительством поправки в закон «О защите прав ребенка»: теперь получать бесплатное жилье и образование смогут только круглые сироты.

5 декабря – Руководитель команды КВН «Сборная Таджикистана» Хайрулло Мирсаидов задержан прокуратурой Согдийской области по подозрению в присвоении госсредств.

6 декабря – Эмомали Рахмон снял с поста заместителя главы МИД Хакдода Махмадшарифа Махмуда, и направил его послом Беларусь вместо отправленного на пенсию Козидавлата Коимдодова.

7 декабря – На главной площади Таджикистана – «Дусти» начали установку 25-метровой новогодней ёлки.

8 декабря – Хайрулло Мирсаидову предъявлены обвинения в возбуждении вражды и ложном доносе, он заключен под стражу.

9 декабря – Судья Высшего экономического суда Таджикистана Рахмат Исматзода, погиб в результате падения с четвертого этажа жилого дома в 33 микрорайоне города Душанбе.

9-11 декабря – Эмомали Рахмон совершил официальный визит в Иорданию: он стал почетным гражданином Аммана, и ему вручили символический золотой ключ от столицы Иордании.

10 декабря – Сироджиддин Аслов на 24-й сессии Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Вене призвал некоторые страны ОБСЕ прекратить политику двойных стандартов.

12 декабря – Экс-лидера «Таджикские трудовые мигранты» Каромата Шарипова выдворили из России рейсом Москва-Куляб.

13 декабря – Президент сменил глав УМВД по Согду, ГБАО и Душанбе: экс-начальник УМВД по Согдийской области Шариф Назарзода назначен начальником УМВД по городу Душанбе;

- Сын председателя Таможенной службы Таджикистана Абдуфаттоха Гоиба – Шохрух Саидзода назначен начальником управления уголовного розыска МВД Таджикистана.

14 декабря – В здании консульского отдела посольства России в Таджикистане впервые состоялась торжественная церемония принятия присяги гражданина Российской Федерации: на верность России присягнули 50 жителей Таджикистана, подавшие документы на получение российского гражданства.

15 декабря – Арестованный два года назад адвокат Бузургмехр Еров был переведен в первую колонию строгого режима в Душанбе: все время с момента ареста адвокат находился в СИЗО Минюста Таджикистана.

16 декабря – Рустами Эмомали подписал постановление о выделении средств для диагностики, лечения и операций больных с врожденными пороками сердца и ревмокардитом.

18 декабря – Служба связи Таджикистана в целях обеспечения безопасности в стране потребовала у мобильных операторов и интернет-провайдеров отключить в стране сети NGN.

19 декабря – Мэр города Душанбе Рустами Эмомали подписал постановление о бесплатном проезде на всех видах общественного транспорта для пенсионеров старше 75 лет.

20 декабря – Филиал компании «Инновейтив Роуд Солюшнз ЛТД» (IRS) поднял тарифы на проезд транспорта через автодорогу «Душанбе-Чанак» - с 20 до 60 дирамов при пересечении одной плазы;

- Полузащитник душанбинского «Истиклола» и капитан национальной сборной Таджикистана Нуриддин Давронов подписал контракт с индонезийским клубом «Мадура Юнайтед».

21 декабря – Московский областной суд впервые в истории России приговорил обвиняемого в торговле наркотиками к пожизненному заключению - приговор вынесен гражданину Таджикистана Шерали Табарову.

22 декабря – Эмомали Рахмон обратился с ежегодным посланием парламенту страны: он пообещал с 1 сентября 2018 года повысить зарплаты бюджетникам на 15%, объявил мораторий на проверки предпринимателей на два года.

23 декабря – Саидджафар Исмонов переизбран лидером Демократической партии Таджикистана: он возглавляет ДПТ с 23 декабря 2012 года;

- Полузащитник душанбинского «Истиклола» и национальной сборной страны Фатхулло Фатхуллоев назван лучшим футболистом Таджикистана в 2017 году.

24 декабря – В Таджикистане отложили отмену «дорожного » налога до конца 2020 года.

26 декабря – Эмомали Рахмон принял участие в неформальном саммите СНГ в Москве, где обратил внимание лидеров стран Содружества на ситуацию в Афганистане из-за противоборства между ИГ и талибами.

27 декабря – Рустам Эмомали открыл железнодорожный мост на пересечении проспекта Саъдии Шерози после реконструкции (текстиль), стоимостью 3 млн. 200 тыс. сомони.

28 декабря – Президент поручил ГКНБ вернуть на Родину вступивших в террористические группировки «неосведомленных» на встрече в честь Дня работников национальной безопасности;

- В Худжанде при пожаре погибла 78-летняя вдова экс-президента Таджикистана Майрам Саидуллаевна Набиева.

29 декабря – Эмомали Рахмон провел последнее в 2017 году заседание правительства республики и подписал указ об объявлении 2018 года «Годом развития туризма и народных ремесел».

30 декабря – Президент подписал указ о награждении победителей и призеров международных спортивных соревнований: 25 спортсменов и их тренеры получили денежные премии. Самую большую – по 75 тыс. сомони (по 15 тыс. – тренеры) получили Дильшод Назаров за золото Чемпионата Азии в июле 2017 года и Комроншох Устопириён за золото Чемпионата Азии по дзюдо в мае в Китае.

31 декабря – В Душанбе в новогоднюю ночь запустили праздничных салют из 5 точек по завершению шоу-программы с участием звезд таджикской эстрады на площади «Дусти».