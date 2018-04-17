16 апреля 1934 года Постановлением ЦИК СССР было учреждено почетное звание Героя Советского Союза – высшая степень отличия за личные или коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига. Мы вспоминаем поименно таджикистанцев, всех Героев СССР и их подвиги.
На полях сражений в Великой Отечественной войне сражались 300 тысяч воинов из Таджикистана. Сегодня мы публикуем фотографии и краткое описание подвигов 64 Героев Советского Союза, из них: 54 посланцы Таджикской ССР, 5 таджики по национальности, ушедшие на фронт из других республик: Мирзоев Т., Назаров Т., Рахимов. А., Хабиев В., Хакимов А., и четыре Героя, связавшие свою послевоенную судьбу с Таджикистаном Недошивин В., Сейтвелиев С., Филиппов Г., Ханжин П.
В число Героев призванных и убывших на фронт из Таджикистана впервые внесен Карсыбай Спатаев, принявший присягу в Сталинабаде и воевавший в составе 13-го отдельного конно-артиллерийского дивизиона, 61 кавалерийской дивизии сформированной в Таджикской ССР.
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Акбар Бердиев2 часа назад
Спасибо за статью!
ANF3 часа назад
Сейтнафе Сейтвелиев после войны был вынужден уехать в город Ленинабад, т.к. не смог вернуться в Крым по причине депортации крымских татар в Среднюю Азию. (Википедия).
Это тоже наша история, уважаемый Шерматов.
Г.Таран во второй половине 1930-х годов проработал в Средней Азии, в 1938 году переехал в Новосибирск откуда и был в 1941 году призван в Красную армию. В Таджикистан более не возвращался, погиб в 1948 году, похоронен в Москве.
Антон Буюклы совсем непонятно почему вошел в Ваш список. Антон Буюклы родился в 1915 году в селе Александровка (ныне — Акимовский район Запорожской области Украины) в крестьянской семье. По национальности болгарин. Получил начальное образование, работал в колхозе в родном селе и на стройке – в Днепродзержинске. А в 1936 году попал на Сахалин – в 52-й морской пограничный отряд. За три года службы задержал девять диверсантов. И, влюбившись в сахалинскую землю, после демобилизации остался там в городе Александровске. Работал в артелях «Точмех» и «Сахтранспортник», в подсобном хозяйстве погранотряда. В июле 1941 года вновь был призван в армию и через год попал в 179-й стрелковый полк. Вместе с этим полком старший сержант Антон Буюклы и принял свой первый бой, оказавшийся для него последним.