Узбекские журналисты просят «таджикских лихачей» на машинах с «крутыми» номерами соблюдать требования законов Узбекистана и не портить впечатление от столь долгожданного воссоединения двух народов.

Узбекский журналист Каримберди Турамурод обращается к гостям из Таджикистана, которые посещают Узбекистан с призывом соблюдать приличия и уважать местные законы.

«Иномарки таджикских туристов с крутыми номерами и затемненными окнами, разъезжающих по улицам городов Узбекистана на высоких скоростях, пугают и раздражают местное население», - считает он.

Автор сайта www.xabar.uz, положительно отмечая, что открытие границ между двумя странами позволило многим жителям обеих республик проведать родных и путешествовать, указывает и на некоторые проблемы.

«В дни Навруза в Самарканде было больше машин с таджикским номерами, чем с местными. Многих раздражили иномарки с крутыми номерами, например, с четырьмя «четверками» и «семерками», которые нарушали ПДД республики», - отмечает журналист.

По их сведениям, таджикские водители превышают скорость, не останавливаются на красный цвет светофоров.

«Уважаемые родственники! Езда на высоких скоростях в нарушении правил дорожного движения опасна не только для жизни наших граждан, и для вас самих. Кроме того, тонировка в Узбекистане запрещена, и это может вызвать раздражение у ваших узбекских коллег, и завтра они могут потребовать то же самое. Касательно ваших дорогих иномарок: таких машин и в Узбекистане много. Но мы патриоты, предпочитаем ездить на своих автомобилях. Если хвалитесь необычными номерами, то такие существуют и у нас, которые стоят больше триста миллионов сумов. Не лучше ли нам соревноваться по правильному вождению машин?», - обращается Каримберди Турамурод к таджикистанским водителям.

Он отмечает, что население Узбекистана встревожено тем, что открытие границ, установление добрососедства после долгих лет холодных отношений из-за таких нарушителей вновь могут стать причиной неприязни и закрытия дорог.

«Мы вам говорим «Хуш омадед», но вы тоже проявляйте к нам уважение, выполняйте требования наших законов, когда приезжаете к нам. Тогда наша дружба окрепнет, наша жизнь станет еще прекрасней», - говорит журналист.

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