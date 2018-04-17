Горный туризм - один из приоритетных направлений туризма в Таджикистане

В Таджикистане намерены принять Национальную стратегию развития туризма, рассчитанную до 2030 года.

По инициативе Комитета по развитию туризма при правительстве РТ рабочая группа из числа сотрудников соответствующих министерств, ведомств и туристических компаний страны впервые разработала проект “Национальной стратегии развития туризма в Республике Таджикистан до 2030 года”.

Стратегия охватывает такие направления в развитии туризма, как улучшение обслуживания в аэропортах и других пограничных пропускных пунктах, изучение службы оказания услуг клиентам, вопросы оформления виз и регистрации, лицензирования в туристической отрасли.

Проект состоит из 6 глав, в частности туризм и его влияние на экономику, современное положение и стратегические направления в развитии туризма в РТ, 12 шагов на пути к развитию туризма, туристический потенциал Таджикистана по региональному распределению, SWOT-анализ туристической отрасли Таджикистана, система мониторинга и оценки стратегии развития туризма до 2030 года, сообщили «АП» в Комитете по развитию туризма.

Проект предлагает 12 шагов, которые, по мнению его разработчиков, сделают Таджикистан настоящей туристической страной.

В частности, предполагается повышение уровня представления Таджикистана на мировом туристическом рынке, организация соответствующей законодательной базы для развития туризма, упрощение официальных процедур для иностранных путешественников для въезда в Таджикистан, развитие инновационного кластера туризма с целью расширения туристического потенциала.

Помимо этого, по мнению специалистов рабочей группы, необходимо введение единого реестра туристических услуг и методологии оценки их качества, модернизация туристической инфраструктуры, приведение ее в соответствие с международными стандартами, обеспечение охраны окружающей среды с учетом местных общественных интересов и субъектов туризма страны.

Обеспечение надежной защиты безопасности туристов, пребывающих в Таджикистане, перевод рабочей модели системы госуправления туризмом из режима “Как” в режим “Каким должен быть”, организация кадрового потенциала туристической отрасли Таджикистана, отвечающего современным требованиям также названы приоритетными шагами развития туризма.

Кроме этого предлагается активное развитие туризма в регионах страны согласно стратегическим целям национального уровня, в том числе с учетом специфики и потенциала каждого региона, а также усовершенствование системы учета и статистики туристической отрасли с учетом наименований видов туризма и количества туристов.

Приоритетными направлениями развития в Таджикистане считаются экологический, лечебно-оздоровительный, историко-культурный туризм, альпинизм, охота и др.

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