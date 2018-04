Таджикский исполнитель Даниель Рустамов завершил свое выступление в музыкальном российском проекте Тимати и Макса Фадеева «Песни». Об этом он сообщил накануне на своей страничке в Facebook. Даниель не смог пройти четвертый отборочный этап, но молодой исполнитель настроен оптимистично и считает, что добился той цели, которая перед ним стояла.

Каждое выступление юного таджикского участника активно поддерживали пользователи соцсетей, да и члены жюри неоднократно высказывали свою благосклонность к Даниелю, отмечая красивый тембр и безупречное исполнение песен, что всем нам очень захотелось поверить, что он дойдет до финала.

Однако в четвертом отборочном туре, в котором участники проекта должны были объединиться в группы и исполнить русскую народную песню в современной обработке, Даниель не смог раскрыться в полной мере, и, как результат, ни Тимати, ни Макс Фадеев не пропустили его дальше.

Было видно на сцене, что Даниель был расстроен, но чуть позже он собрался с силами и поблагодарил поклонников своего творчества за поддержку на своей официальной странице в Facebook.

«Дорогие друзья хочу выразить свою благодарность всем кто поддерживал и болел за меня, это очень ценно для меня. Безумно рад каждому из вас. К сожалению моему участию в проекте "Песни'' пришел конец. Я не ожидал что я так далеко пройду и я очень рад своему участию и этому бесценному опыту. Ведь моей главной целью было представить Таджикистан мою Родину для Русской аудитории и я это сделал. Первого эфира мне хватало я был уже доволен собой. Спешу всем сообщить что я не расстроен и все хорошо, спасибо за вашу поддержку и сообщения мне очень приятно) Все ещё впереди!» (пунктуация и орфография сохранены).

Напомним, что в рамках проекта «Песни» на первом этапе Даниель исполнил композицию "All of me" американского певца Джона Ледженда, на втором - песню «It will rain» американского исполнителя Bruno Mars, на третьем этапе исполнил трек «Breach the line» вместе с другим участником проекта DANYMUSE, и, наконец, в четвертом групповом туре выступил с русской народной песней «Ой, да не вечер».

Даниель уже представлял Таджикистан на других международных конкурсах. В 2016 году он выступил в музыкальном проекте "Х-фактор-7" (Украина), в 2017 года принял участие в конкурсе Youthvision-2017 (Азербайджан).

