В головном офисе национальной авиакомпании «Таджик Эйр» при участии руководства и партнёров авиакомпании, а также представителей средств массовой информации состоялась торжественная церемония награждения победителей первого тура акции «Полет мечты».

Напомним, что 21 марта в прямом эфире радио «Ватан» были определены победители первого тура ежемесячного конкурса «Полет мечты».

Обладатели ценных призов были оповещены ранее, поэтому к моменту вручения все, за исключением одного человека, приехали заранее на место торжеств.

В своей вступительной речи коммерческий директор авиакомпании Дильшод Сафаров призвал граждан Таджикистана пользоваться услугами «Таджик Эйра».

«Расширение географии полётов, обеспечение безопасности, надёжность и комфорт являются основными задачами ОАО «Таджик Эйр», определяющие стратегию его развития», - отметил он.

Церемония награждения началась с Майдаби Лоиковой, которая купила билет в кассе «Таджик Эйр» на рейс в Москву, чтобы проведать детей и внуков. Она выиграла телефон Apple iPhone X.

Как рассказывает Майдаби, трое сыновей давно живут и работают в России.

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Телевизор выиграл Алиджон Нортулов, который, как и Майдаби, не знал, что номер его билета выиграет приз. Алиджон выразил благодарность компании, которая заботится о своих пассажирах.

Абдуджалил Дустов, который выиграл стиральную машину, приехал из района Абдурахмона Джоми. Он говорит, что совершил полет именно из-за акции «Полет мечты».

«Я рад, что осуществилась эта мечта», - говорит обладатель счастливого билета.

Шавкат Эшов из Пенджикента не смог приехать в Душанбе за пылесосом, но сотрудники авиакомпании обещали ему отправить приз домой.

Главный приз – автомашину «Ravon» получил самый счастливый пассажир месяца Ашур Достиев. Он – доктор медицинских наук, профессор.

«Все вышло случайно, - говорит Достиев. – Один из моих учеников защищал кандидатскую диссертацию по медицине в Москве. Рейс вышел для меня очень удачным. Защитил и диссертацию, и выиграл машину. Я рад, спасибо национальной авиакомпании «Таджик Эйр» за презент. Я часто совершаю полеты в Россию. По делам и всегда летаю самолетами «Таджик Эйра».

Получив ключи от автомобиля, профессор Достиев под аплодисментами присутствующих сел на руль новенькой автомашины и совершил показательную езду.

Руководитель пресс-службы авиакомпании «Таджик-Эйр» Азиз Хайруллоев напомнил, что для участия в акции «Полет мечты» необходимо приобрести авиабилеты «Таджик Эйр» и совершить полёт.

Путем розыгрыша номерков от билетов в лототроне в эфире радио и телевидения будут определяться победители, которых ждут суперпризы – стильные автомобили марки «Ravon R3» и «Ravon R4», а также ценные призы из мира бытовой техники.

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