Уже 3 года, с момента коммерческого запуска 13 апреля 2015 года, приложение «Чи Гап» предоставляет пользователям возможность оставаться на связи с теми, кто им важен и дорог, не только в Таджикистане, но и за его пределами.

Самая важная функция, которую выполняет мобильная связь – объединять людей, несмотря на расстояния. Tcell первым на рынке запустил собственное мобильное приложение для общения «Чи Гап». Теперь пользователи могут быть на связи 24 часа в сутки, видеть лица своих близких и слышать их голос, где бы они не находились. Tcell, как инновационная компания и лидер на рынке телекоммуникаций, в своей работе ориентируется прежде всего на потребности своих клиентов, и их желания. За 3 года функционирования приложения «Чи Гап», оно приобрело большую популярность среди людей, которые хотят всегда оставаться на связи с близкими людьми из любой точки мира.

«Чи Гап» - первое таджикское национальное мобильное приложение для смартфона, позволяющее всегда оставаться онлайн, бесплатно осуществлять голосовые, видео звонки и обмен сообщениями внутри приложения, а также осуществлять звонки на городские и мобильные телефоны Таджикистана по доступным ценам. Это приложение создает необходимый «мостик» для общения между всеми нашими соотечественниками, которые находятся в трудовой миграции в России, учатся или живут за границей, сближает и объединяет родных и близких людей.

Уникальность приложения состоит в том, что интерфейс разработан в том числе и на таджикском языке, что облегчает его использование нашими соотечественниками. В качестве «смайликов» и «иконок» приложение использует национальные символы и мотивы.

За 3 года существования приложение успело получить не только признание пользователей, но и стало самым популярным приложением в таджикском сегменте Google Play на 13 ноября 2017 года.

А в апреле 2017 года, компания Tcell со своим проектом «Коммуникации Чи Гап» вошла в тройку лучших проектов в 2 номинациях в крупнейшей международной премии Asian-Pacific Excellence Awards! Тогда, проект «Коммуникации в продвижении национального приложения Чи Гап» стал одним из лучших в двух категориях – «Телекоммуникации» и «Мультиканальные коммуникации», наряду с такими крупными компаниями, как Globe Telecom, Etisalat, PwC и Baxter. В премии была отмечена проведенная работа в коммуникациях при продвижении приложения. Tcell задействовал множество каналов коммуникации: онлайн и оффлайн, общим числом было проведено 23 полноценных кампании. Для приложения «Чи Гап» также создан отдельный сайт для удобства пользователей - www.chigap.tj.

Приложение можно скачать и бесплатно установить на устройства Android и iOS. В качестве логина в «Чи Гап» используется номер Tcell, по которому проводилась авторизация. Для пользователей «Чи Гап» был открыт отдельный информационный центр поддержки, где можно получить ответы на все интересующие по мобильному приложению вопросы: + 992 777 11 5555 (с номера Tcell звонок бесплатный).

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Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.

Официальный сайт компании: http://www.tcell.tj/

Официальная Facebook-страница: https://www.facebook.com/tcell.tj